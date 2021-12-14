Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
Карта Культура Причудья
Новогодний конкурс по украшению фасадов
«Справедливая Россия» решает проблемы
лечение без очередей и хамства
Мифы о стоматологах развеяны
новогодний банкет «У Покровки»
разговоры о кухне
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 14.12.2021 14:080 Вот стою, держу весло - через миг отчалю 14.12.2021 14:080 Вот стою, держу весло - через миг отчалю 14.12.2021 13:070 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года. ВИДЕО 14.12.2021 12:531 Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти 14.12.2021 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Андреем Маковским 13.12.2021 23:590 Белой акации цветы эмиграции
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 09.12.2021 17:5219 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 08.12.2021 22:4810 Проводить несколько банкетов в одном заведении разрешили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Вот стою, держу весло - через миг отчалю

14.12.2021 14:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.  

 

Темы выпуска.

В европейской стороне, на чужой планете...

Псковский депутат-яблочник Дмитрий Пермяков объявил о сложении полномочий и отъезде за границу. Что это значит — попробуем разобраться, изучая комментарии руководителя псковского «Яблока» Льва Шлосберга и авторов политических телеграм-каналов.

Объединятся ли левые?

Руководство «Справедливой России» вновь призывает лидеров КПРФ задуматься о слиянии двух партий. Разбираемся, реально ли это — или, скорее, из области политического троллинга и ненаучной фантастики. Слушаем мнения на данный счет главного псковского эсера Олега Брячака и первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Я ль на свете всех... сильнее, всех весомей и влиятельнее?

До публикации свежего рейтинга 100 ведущих политиков Псковской области остались считанные дни. Сегодня немного приоткроем завесу тайны — слушатели «Гонок по вертикали» первыми узнают некоторые результаты ежегодного исследования ПЛН.

Как знают постоянные слушатели нашей программы, редкий выпуск «Гонок по вертикали» обходится без разговора о том, что происходит во власти и как меняется ситуация на той самой вертикали. Это естественно — само название программы обязывает обращать внимание на происходящее в этих слоях политической атмосферы, где, собственно говоря, делается погода и принимаются важнейшие решения — будь то бюджет, законы или что-то другое, скажем, ковид-ограничения и введение куар-кодов в общественном транспорте, и тут, как мы видим, в федеральном центре после многочисленных сигналов с мест всё-таки решили взять паузу. Впрочем, бывают и исключения из этого правила - и тогда мы в «Гонках» говорим не столько про власть, сколько про ее оппонентов. Сегодняшний выпуск будет тому подтверждением. Так сложилось, что самые интересные, резонансные, а порой и забавные новости региональной политики в последние дни приходили в основном из стана оппозиции.

У нас то лидер псковских эсеров, депутат областного Собрания Олег Брячак выражал готовность участвовать в следующих президентских выборах. Какие только комментарии не прозвучали в социальных сетях, чего только не сказали сограждане по этому поводу, а я бы добавил, что Олег Михайлович — не один такой: напомню, что ранее говорили и о планах участия в президентских выборах-2024 главного псковского яблочника Льва Шлосберга, вроде бы он уже и партийного лидера Григория Явлинского проинформировал на этот счет. Правда, было это уже давно — еще до всех этих событий этого года — участия яблочника в несанкционированной акции навальнистов и других представителей несистемной оппозиции с последующим снятием с парламентских выборов под предлогом причастности к деятельности экстремистской организации. Ну а на минувшей неделе Лев Шлосберг выступил в ток-шоу на украинском телевидении у Савика Шустера, в компании экс-премьера незалежной Арсения Яценюка и некого бывшего сотрудника генштаба обороны Израиля — после такого какие ж тут президентские выборы?! Тут и на волостной уровень не пустят... Между тем председатель областного отделения «Яблока» прокомментировал и самую горячую местную новость - сложение полномочий депутата Псковской гордумы его однопартийцем и заместителем Дмитрием Пермяковым.

Причина столь неожиданного ухода – отъезд на учебу за границу.

Вот стою, держу весло - через миг отчалю... («Из вагантов, или Песенка студента»)

И далее цитата: «Чтобы быть еще более полезным, мне нужно знать больше. Поэтому я уехал на учебу и буду познавать новое в другой стране. Это не громкая эмиграция и не бегство с корабля (с безумным капитаном). Просто быть депутатом, пусть даже более ученым, чем прежде, на расстоянии неправильно и невозможно», - прокомментировал Дмитрий Пермяков свое решение.Лев Шлосберг заявил, что экс-депутат останется членом команды псковского «Яблока». При этом в телеграм-каналах и соцсетях кто-то сожалеет по поводу ухода, возможно, самого вменяемого из псковских яблочников, а кто-то наоборот негодует, обвиняет Пермякова в том, что еще несколько месяцев назад он участвовал в выборах депутатов областного Собрания и, де, получается, вводил избирателей в заблуждение — ведь наверняка же уже готовился к отъезду. Так или иначе, с политической точки зрения это для Пермякова огромный минус и, вероятно, точка в политической карьере, здесь соглашусь с обозревателем ПЛН Господином Рейтингомером, который накануне влепил Пермякову минус пять — самую низкую оценку в рейтинге.

Напомню, что депутатом Псковской городской Думы шестого созыва он являлся с сентября 2019 года. Теперь бюро регионального отделения «Яблока» выберет того, кто займет место Дмитрия Пермякова в гордуме на ближайшие 9 месяцев. Выбирать придется из тех, кто входил в список партии на выборах в гордуму в 2017 году, а там никого из фронтменов регионального отделения партии не было — в основном имена, которые ничего не скажут даже тем, кто внимательно следит за политической жизнью.

И еще несколько слов о яблочниках. Некогда избранная от этой партии глава Новоржевского района Софья Пугачева проявила инициативу и наконец-то попала на аудиенцию к псковскому губернатору. Напомню, о том, что избранной от «Яблока» руководительнице надо стремится выстраивать с областной властью диалог, обозреватели говорили неоднократно. И вот первый контакт состоялся. Проводящий серию встреч с муниципальными руководителями Михаил Ведерников принял госпожу Пугачеву.

Если судить по опубликованным в СМИ сообщениям, речь шла о перспективах строительства многострадального физкультурно-оздоровительного комплекса, ликвидации последствий снегопада, темпах вакцинации и прочих важных вещах. Губернатор напоминал о косяках районных властей и жалобах местных жителей, говорил о необходимости исправить недостатки, обещая при этом помощь области. Впрочем, на мой взгляд, тут интереснее, о чем говорили вне протокола - обсуждали ли перспективы и вспоминали ли тех яблочных глав, которые ушли под знамена партии власти — об этом официальная хроника, увы, умалчивает.

Вот такие новости. А ведь существуют еще и вечные сюжеты. Не мной замечено: если и есть в российской политике сказка, которую удалось сделать былью, так это сказка про белого бычка. Дослушали докучную историю до конца — а потом бац — и всё по-новой — эта сказка хороша, начинай сначала. Уж сколько раз за лет двадцать с лишним доводилось слышать про необходимость объединения левых сил. Дескать, если в партию сгрудятся малые и станут они грозным кулаком — то сдайся, враг, замри и ляг. Ну или по крайней мере, при таком объединении удастся выигрывать выборы и покончить с абсолютным доминированием партии власти. Вот об этом обычно говорят, когда вновь поднимают тему вроде как необходимого объединения левых. Очередные слова, повторяемые как мантра, произнес председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, и его призыв, обращенный к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову, был процитирован российскими СМИ. Версии относительно того, что это было — тонкий троллинг, попытка хайпануть или что-то еще — высказываются разные, а я решил задать вопрос о возможных перспективах такого объединения не кому-нибудь, а руководителю регионального отделения «Справедливой России» Олегу Брячаку.

По его словам, объединение малых партий на базе одной большой — это здорово и правильно, но вот объединения СР и КПРФ не будет — это, говорит, из области фантастики.

К слову, и лидер псковских коммунистов, первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко в рамках того же проекта «Обратный отсчет» на «Эхо Москвы» в Пскове по сути дела исключил возможность объединения КПРФ и «Справедливой России» - причем, тут речь шла даже не о стратегическом союзе, а всего лишь о тактическом альянсе на выборах. Напомню, что в рамках завершившейся в сентябре избирательной кампании обозреватели не раз говорили о том, что представителям оппозиционных партий следовало бы договориться между собой, как минимум, распределить одномандатные округа между своими кандидатами — чтобы не растаскивать голоса протестного электората. Тогда бы и появился шанс — но этого не произошло, во всех без исключения одномандатных округах победили единороссы.

Судя по заявлениям первого секретаря обкома Петра Алексеенко в программе «Обратный отсчет», на выборах гордум Пскова и Великих Лук в следующем году объединяться и договариваться оппозиция снова не будет. Рефреном тут звучит риторический вопрос: с кем объединяться-то?

Увы, до окончания эфира остается совсем немного времени — как я и обещал, напоследок несколько слов о ежегодном проекте ПЛН «100 влиятельных псковичей». Он уже на финишной прямой, анкеты от членов Общественного экспертного совета получены, оценки посчитаны, участники выстроились по местам в соответствии со средним баллом. Вот-вот на сайте Псковской Ленты Новостей появится очередной рейтинг — как по мне, так очень интересный. Во-первых, ротация выше, чем обычно — список обновился аж на 15 процентов, обычно бывает поменьше. Некоторые из участников совершили головокружительные прыжки - на десятки позиций, кто вверх, кто вниз — у многих эти кульбиты связаны с результатами выборов. И впервые за несколько последних лет произошли изменения в самой верхней, топовой, части списка — а то мы за последние годы уже привыкли к этой, так сказать, стабильности — Михаил Ведерников, Андрей Турчак, митрополит Тихон, Александр Козловский, Александр Котов, Александр Братчиков, Вера Емельянова — все по порядку.

Смотрите также
25.12.2020 10:2519 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020

А вот в этот раз — будут изменения. Какие именно — узнаем совсем скоро на сайте ПЛН, где уже в четвертый раз будет опубликован рейтинг ста самых влиятельных псковичей. Не пропустите!

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 88 человек
14.12.2021, 14:570 Жителей Великих Лук просят не парковаться на маршруте перевозки новогодней ели 14.12.2021, 14:540 Победитель конкурса эскизов застройки Четырех углов рассказал о своем проекте 14.12.2021, 14:480 В Псковской области выделят средства на содержание ФОКОТов в 2022 году 14.12.2021, 14:410 Здесь был Левмонт
14.12.2021, 14:360 УАЗ съехал в кювет в Дедовичском районе 14.12.2021, 14:240 «Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города». ВИДЕО 14.12.2021, 14:230 Алексей Севастьянов войдет в состав рабочей группы по совершенствованию оплаты труда медиков 14.12.2021, 14:080 Вот стою, держу весло - через миг отчалю
14.12.2021, 14:080 Более 20 нарушений в работе частной охраны выявили псковские росгвардейцы 14.12.2021, 13:500 Участница международных выставок презентует свои плакаты в Пскове 14.12.2021, 13:380 Дополнительные дошкольные группы организуют в Писковичах 14.12.2021, 13:300 Псковичей призывают помочь в сборе вещей для малоимущих и погорельцев
14.12.2021, 13:300 Прививочный пункт для беременных открылся в Пскове 14.12.2021, 13:260 Игорь Максимов о 55-летии ПТС: Нам есть, чем гордиться 14.12.2021, 13:220 МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца 14.12.2021, 13:130 Губернатор призвал псковичей соблюдать антиковидные меры и встретить Новый год без допограничений
14.12.2021, 13:080 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам реализации нацпроектов 14.12.2021, 13:070 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года. ВИДЕО 14.12.2021, 13:044 Время работы общепита в Псковской области продлят в новогоднюю ночь 14.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым
14.12.2021, 13:010 Первый концерт на электронном органе дадут в Пскове 14.12.2021, 12:531 Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти 14.12.2021, 12:301 Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе 14.12.2021, 12:240 Второй этап Пушкинского театрального фестиваля стартует в Пскове
14.12.2021, 12:211 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам конкурса на эскиз застройки Четырех углов 14.12.2021, 12:000 Кражу водопроводной трубы и фонарей раскрыла новоржевская полиция 14.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Андреем Маковским 14.12.2021, 11:540 Призера Олимпийских игр Нину Черемисину поздравляют сегодня с 75-летием
14.12.2021, 11:460 Армен Мнацаканян: Новые автобусы помогут сельским школьникам расширить спектр поездок 14.12.2021, 11:411 Псковские власти усилили работу с районами по вакцинации от COVID-19 14.12.2021, 11:381 Прожить более полугода только на сбережения могут менее 10% псковичей — опрос 14.12.2021, 11:350 «Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города»
14.12.2021, 11:211 Около 40 пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют 14.12.2021, 11:101 В Псковской области пресекли попытку узнать гостайну у пограничников. ВИДЕО 14.12.2021, 11:040 Интерактив: На скорости в сугроб 14.12.2021, 10:580 Клиентам Tele2 предлагают безлимитный интернет на борту самолетов
14.12.2021, 10:500 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря 14.12.2021, 10:340 Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове 14.12.2021, 10:130 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года 14.12.2021, 10:050 Два автомобиля сгорели в Псковской области ночью
14.12.2021, 10:010 Интерактив: Непролазные льды 14.12.2021, 09:490 Великолучанку будут судить за использование поддельных водительских прав 14.12.2021, 09:370 Почти три тысячи человек в Псковской области остаются без электричества 14.12.2021, 09:340 В Госдуме призвали популяризировать традиционные символы «русского Нового года»
14.12.2021, 09:150 Глава Рособрнадзора: Альтернативой ЕГЭ станет портфолио 14.12.2021, 09:090 Панк всегда был вокруг: группа из «Чартовой дюжины» «Нашего радио» выступит в Пскове 14.12.2021, 09:000 Спрос на вахтовых работников вырос почти на 50% по сравнению с допандемийным периодом 14.12.2021, 08:450 Псковичам напомнили о преимуществе электронной подачи заявления на выдачу водительских прав
14.12.2021, 08:300 Молодого мужчину ищут под Псковом 14.12.2021, 08:150 Лучших тяжелоатлетов определили в Псковской области 14.12.2021, 08:000 Регионы назвали свои условия для введения QR-кодов 14.12.2021, 07:461 Псковичей приглашают на онлайн-олимпиаду, посвященную детям войны
14.12.2021, 07:330 В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС 14.12.2021, 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года 14.12.2021, 07:010 Арендное жилье в России за год подорожало на 31% 13.12.2021, 23:590 Белой акации цветы эмиграции
13.12.2021, 22:450 Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле 13.12.2021, 22:301 Операцию «Неформал» проведут полицейские в Псковском районе 13.12.2021, 22:150 Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике в Пскове 13.12.2021, 22:001 Как избежать штрафов на вокзалах, напомнили жителям Псковской области
13.12.2021, 21:450 Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год 13.12.2021, 21:300 Более тысячи вызовов обработали за неделю сотрудники Единой диспетчерской службы Пскова 13.12.2021, 21:150 Гандболисты из Пскова взяли приз на соревнованиях в Беларуси 13.12.2021, 21:050 Книгу о народе сето презентуют в псковской областной библиотеке
13.12.2021, 20:503 Псковские росгвардейцы провели занятие для школьников ко Дню Конституции 13.12.2021, 20:350 Психологический семинар для семей детей-инвалидов прошел в Локне 13.12.2021, 20:210 Псковичи могут выиграть билеты на детский новогодний спектакль 13.12.2021, 20:101 Более 400 обращений поступило в адрес главы Пскова в социальных сетях за выходные
13.12.2021, 20:000 Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта 13.12.2021, 19:4510 «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах 13.12.2021, 19:300 Сквер на улице Труда в Пскове впервые украсили к Новому году. ФОТО 13.12.2021, 19:150 Книга «Тригорское до Пушкина» стала участником Международной книжной ярмарки non/fiction№23
13.12.2021, 19:000 Боле 2500 километров ЛЭП восстановили в Псковской и Новгородской областях за сутки 13.12.2021, 18:452 Средние показатели по заболеваемости превышены в трех районах Псковской области 13.12.2021, 18:300 Почетному гражданину Острова Павлу Мищенкову вручили медаль 13.12.2021, 18:150 Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru