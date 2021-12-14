Политика

Вот стою, держу весло - через миг отчалю

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Темы выпуска.

В европейской стороне, на чужой планете...

Псковский депутат-яблочник Дмитрий Пермяков объявил о сложении полномочий и отъезде за границу. Что это значит — попробуем разобраться, изучая комментарии руководителя псковского «Яблока» Льва Шлосберга и авторов политических телеграм-каналов.

Объединятся ли левые?

Руководство «Справедливой России» вновь призывает лидеров КПРФ задуматься о слиянии двух партий. Разбираемся, реально ли это — или, скорее, из области политического троллинга и ненаучной фантастики. Слушаем мнения на данный счет главного псковского эсера Олега Брячака и первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Я ль на свете всех... сильнее, всех весомей и влиятельнее?

До публикации свежего рейтинга 100 ведущих политиков Псковской области остались считанные дни. Сегодня немного приоткроем завесу тайны — слушатели «Гонок по вертикали» первыми узнают некоторые результаты ежегодного исследования ПЛН.

Как знают постоянные слушатели нашей программы, редкий выпуск «Гонок по вертикали» обходится без разговора о том, что происходит во власти и как меняется ситуация на той самой вертикали. Это естественно — само название программы обязывает обращать внимание на происходящее в этих слоях политической атмосферы, где, собственно говоря, делается погода и принимаются важнейшие решения — будь то бюджет, законы или что-то другое, скажем, ковид-ограничения и введение куар-кодов в общественном транспорте, и тут, как мы видим, в федеральном центре после многочисленных сигналов с мест всё-таки решили взять паузу. Впрочем, бывают и исключения из этого правила - и тогда мы в «Гонках» говорим не столько про власть, сколько про ее оппонентов. Сегодняшний выпуск будет тому подтверждением. Так сложилось, что самые интересные, резонансные, а порой и забавные новости региональной политики в последние дни приходили в основном из стана оппозиции.

У нас то лидер псковских эсеров, депутат областного Собрания Олег Брячак выражал готовность участвовать в следующих президентских выборах. Какие только комментарии не прозвучали в социальных сетях, чего только не сказали сограждане по этому поводу, а я бы добавил, что Олег Михайлович — не один такой: напомню, что ранее говорили и о планах участия в президентских выборах-2024 главного псковского яблочника Льва Шлосберга, вроде бы он уже и партийного лидера Григория Явлинского проинформировал на этот счет. Правда, было это уже давно — еще до всех этих событий этого года — участия яблочника в несанкционированной акции навальнистов и других представителей несистемной оппозиции с последующим снятием с парламентских выборов под предлогом причастности к деятельности экстремистской организации. Ну а на минувшей неделе Лев Шлосберг выступил в ток-шоу на украинском телевидении у Савика Шустера, в компании экс-премьера незалежной Арсения Яценюка и некого бывшего сотрудника генштаба обороны Израиля — после такого какие ж тут президентские выборы?! Тут и на волостной уровень не пустят... Между тем председатель областного отделения «Яблока» прокомментировал и самую горячую местную новость - сложение полномочий депутата Псковской гордумы его однопартийцем и заместителем Дмитрием Пермяковым.

Причина столь неожиданного ухода – отъезд на учебу за границу.

Вот стою, держу весло - через миг отчалю... («Из вагантов, или Песенка студента»)

И далее цитата: «Чтобы быть еще более полезным, мне нужно знать больше. Поэтому я уехал на учебу и буду познавать новое в другой стране. Это не громкая эмиграция и не бегство с корабля (с безумным капитаном). Просто быть депутатом, пусть даже более ученым, чем прежде, на расстоянии неправильно и невозможно», - прокомментировал Дмитрий Пермяков свое решение.Лев Шлосберг заявил, что экс-депутат останется членом команды псковского «Яблока». При этом в телеграм-каналах и соцсетях кто-то сожалеет по поводу ухода, возможно, самого вменяемого из псковских яблочников, а кто-то наоборот негодует, обвиняет Пермякова в том, что еще несколько месяцев назад он участвовал в выборах депутатов областного Собрания и, де, получается, вводил избирателей в заблуждение — ведь наверняка же уже готовился к отъезду. Так или иначе, с политической точки зрения это для Пермякова огромный минус и, вероятно, точка в политической карьере, здесь соглашусь с обозревателем ПЛН Господином Рейтингомером, который накануне влепил Пермякову минус пять — самую низкую оценку в рейтинге.

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Напомню, что депутатом Псковской городской Думы шестого созыва он являлся с сентября 2019 года. Теперь бюро регионального отделения «Яблока» выберет того, кто займет место Дмитрия Пермякова в гордуме на ближайшие 9 месяцев. Выбирать придется из тех, кто входил в список партии на выборах в гордуму в 2017 году, а там никого из фронтменов регионального отделения партии не было — в основном имена, которые ничего не скажут даже тем, кто внимательно следит за политической жизнью.

И еще несколько слов о яблочниках. Некогда избранная от этой партии глава Новоржевского района Софья Пугачева проявила инициативу и наконец-то попала на аудиенцию к псковскому губернатору. Напомню, о том, что избранной от «Яблока» руководительнице надо стремится выстраивать с областной властью диалог, обозреватели говорили неоднократно. И вот первый контакт состоялся. Проводящий серию встреч с муниципальными руководителями Михаил Ведерников принял госпожу Пугачеву.

Если судить по опубликованным в СМИ сообщениям, речь шла о перспективах строительства многострадального физкультурно-оздоровительного комплекса, ликвидации последствий снегопада, темпах вакцинации и прочих важных вещах. Губернатор напоминал о косяках районных властей и жалобах местных жителей, говорил о необходимости исправить недостатки, обещая при этом помощь области. Впрочем, на мой взгляд, тут интереснее, о чем говорили вне протокола - обсуждали ли перспективы и вспоминали ли тех яблочных глав, которые ушли под знамена партии власти — об этом официальная хроника, увы, умалчивает.

Вот такие новости. А ведь существуют еще и вечные сюжеты. Не мной замечено: если и есть в российской политике сказка, которую удалось сделать былью, так это сказка про белого бычка. Дослушали докучную историю до конца — а потом бац — и всё по-новой — эта сказка хороша, начинай сначала. Уж сколько раз за лет двадцать с лишним доводилось слышать про необходимость объединения левых сил. Дескать, если в партию сгрудятся малые и станут они грозным кулаком — то сдайся, враг, замри и ляг. Ну или по крайней мере, при таком объединении удастся выигрывать выборы и покончить с абсолютным доминированием партии власти. Вот об этом обычно говорят, когда вновь поднимают тему вроде как необходимого объединения левых. Очередные слова, повторяемые как мантра, произнес председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, и его призыв, обращенный к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову, был процитирован российскими СМИ. Версии относительно того, что это было — тонкий троллинг, попытка хайпануть или что-то еще — высказываются разные, а я решил задать вопрос о возможных перспективах такого объединения не кому-нибудь, а руководителю регионального отделения «Справедливой России» Олегу Брячаку.

По его словам, объединение малых партий на базе одной большой — это здорово и правильно, но вот объединения СР и КПРФ не будет — это, говорит, из области фантастики.

К слову, и лидер псковских коммунистов, первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко в рамках того же проекта «Обратный отсчет» на «Эхо Москвы» в Пскове по сути дела исключил возможность объединения КПРФ и «Справедливой России» - причем, тут речь шла даже не о стратегическом союзе, а всего лишь о тактическом альянсе на выборах. Напомню, что в рамках завершившейся в сентябре избирательной кампании обозреватели не раз говорили о том, что представителям оппозиционных партий следовало бы договориться между собой, как минимум, распределить одномандатные округа между своими кандидатами — чтобы не растаскивать голоса протестного электората. Тогда бы и появился шанс — но этого не произошло, во всех без исключения одномандатных округах победили единороссы.

Судя по заявлениям первого секретаря обкома Петра Алексеенко в программе «Обратный отсчет», на выборах гордум Пскова и Великих Лук в следующем году объединяться и договариваться оппозиция снова не будет. Рефреном тут звучит риторический вопрос: с кем объединяться-то?

Увы, до окончания эфира остается совсем немного времени — как я и обещал, напоследок несколько слов о ежегодном проекте ПЛН «100 влиятельных псковичей». Он уже на финишной прямой, анкеты от членов Общественного экспертного совета получены, оценки посчитаны, участники выстроились по местам в соответствии со средним баллом. Вот-вот на сайте Псковской Ленты Новостей появится очередной рейтинг — как по мне, так очень интересный. Во-первых, ротация выше, чем обычно — список обновился аж на 15 процентов, обычно бывает поменьше. Некоторые из участников совершили головокружительные прыжки - на десятки позиций, кто вверх, кто вниз — у многих эти кульбиты связаны с результатами выборов. И впервые за несколько последних лет произошли изменения в самой верхней, топовой, части списка — а то мы за последние годы уже привыкли к этой, так сказать, стабильности — Михаил Ведерников, Андрей Турчак, митрополит Тихон, Александр Козловский, Александр Котов, Александр Братчиков, Вера Емельянова — все по порядку.

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А вот в этот раз — будут изменения. Какие именно — узнаем совсем скоро на сайте ПЛН, где уже в четвертый раз будет опубликован рейтинг ста самых влиятельных псковичей. Не пропустите!

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.