Политика

«Молодая Гвардия Единой России» сосредоточится на волонтерской работе

В новом политическом цикле «Молодой Гвардии Единой России» следует сосредоточиться на волонтерской, «уличной» и мобилизационной работе. Об этом на X Съезде МГЕР заявил секретарь Генерального совета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

Фото: er.ru

«Волонтерство - магистральное направление, важное направление. Это не только работа волонтерских центров сейчас, во время пандемии. Но и то, о чем говорил президент России, - помощь людям в сложных, кризисных ситуациях», - сказал Андрей Турчак.

Он также поблагодарил «Молодую Гвардию» за помощь в сборе предложений в народную программу «Единой России» и призвал принять активное участие в ее реализации. Кроме того, он призвал молодогвардейцев не забывать о развитии международного направления своей работы.

«Есть большое количество проектов, которые "Молодая Гвардия" успешно реализовывала и возьмет с собой в новое политическое будущее», - отметил Андрей Турчак, приведя в пример работу молодежных избирательных штабов.