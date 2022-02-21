Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Главная тема разговора - ЛДПР и новые вызовы. Ведущий Александр Савенко обсудит с гостем студии ситуацию в партии и подготовку к сентябрьским выборам. Отдельное внимание будет уделено обсуждению темы признания Россией независимости ДНР и ЛНР и возможных последствий.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена