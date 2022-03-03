Политика

Антон Минаков: Без лидера ЛДПР работать сложнее

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«По моей информации, Владимир Вольфович (Жириновский — ред.) находится в стабильном состоянии, но, к сожалению, болезнь еще до конца не отступила. Буквально пару дней назад Вячеслав Володин (спикер Государственной Думы — ред.) сказал, что общался с ним по телефону и что он идет на поправку», - рассказал Антон Минаков.

Он отметил, что региональное отделение ЛДПР и центральный аппарат партии в Москве работают в штатном режиме. Распоряжения к ним поступают, в том числе, и от Владимира Жириновского.

«Естественно, без Владимира Вольфовича, нашего идеолога и политического лидера, работать намного тяжелее, особенно в такое тяжелое время», - заметил координатор регионального отделения ЛДПР и пожелал Владимиру Жириновскому скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы, однако собеседник ПЛН Антон Минаков сообщил, что не располагает данной информацией.

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Напомним, 9 февраля Владимира Жириновского госпитализировали в московскую клиническую больницу. Позже наблюдающие его медики пришли к выводу, что госпитализированному с коронавирусом лидеру ЛДПР необходимо хирургическое вмешательство.