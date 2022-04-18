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«Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера

19.04.2022 23:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Кризис на левом фланге. Выход Анатолия Копосова из КПРФ как свидетельство непогашенного внутрипартийного конфликта.
Законсервированное «Яблоко». Реформа партии завершена — что это значит для главного псковского яблочника Льва Шлосберга.
Легкая прогулка Бориса Елкина. Сити-менеджер Пскова «на ура» отчитался перед депутатами городской думы.

Сегодня мы продолжаем разговор о ситуации, которая сложилась в отделениях партий перед стартом избирательной кампании. В прошлый раз достаточно подробно обсудили положение в ЛДПР - в связи со смертью ее бессменного лидера Владимира Жириновского. Сегодня будем говорить про других. Самое резонансное событие тут произошло на минувшей неделе у псковских коммунистов. Из рядов КПРФ вышел, можно сказать, столп обкома партии Анатолий Копосов. Причиной такого шага коммунист, который вступил в ряды организации еще в далеком 1979 году, назвал внутренние разногласия, способные навредить общему делу.

Конкретно — товарищ Копосов говорил о допущенном однопартийцами нарушении устава, которое, по его мнению, может привести к тому, что КПРФ лишится права выдвинуть своих кандидатов в псковскую гордуму. При этом инициированный Копосовым вопрос коммунисты не стали включать в повестку своего недавнего пленума, что, возможно, и стало той последней каплей.

Попытаемся дать ответ на вопрос: каковы тут причинно-следственные связи и в целом что означает выход из партии не просто коммуниста, а одного из самых известных и статусных ее членов в Псковской области, ветерана организации, ее олицетворения и символа на протяжении даже не лет, а десятилетий. И тут я напомню, что в недавнем прошлом Анатолий Копосов был вторым секретарем обкома, до 2021-го года — вице-спикером областного Собрания от КПРФ, руководителем организации «Дети войны».

Безусловно, произошедшее — это свидетельство и следствие давнего внутрипартийного конфликта, который то медленно и незаметно тлеет, то вырывается наружу.

Еще в 2020 году мы говорили о напряженности, наличии внутри областного отделения компартии противостоящих друг другу групп и взаимных обвинениях, в связи с чем собирался покинуть свой пост первый секретарь обкома Петр Алексеенко. Против него выступали неформальный лидер псковских коммунистов, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин и в целом так называемая «старая гвардия» областного отделения компартии. В качестве сменщиков рассматривались кандидатуры депутата областного Собрания Дмитрия Михайлова, представляющего т. н. радикальное крыло КПРФ, и депутата псковского районного собрания Александра Ножки, но в результате левые приняли компромиссное решение — оставили на посту персека Петра Алексеенко. При этом год назад коммунисты так выясняли отношения внутри организации, что искры летели. В результате «старую гвардию», образно говоря, сбросили с парохода современности, того же Копосова лишили поста секретаря. В сентябре прошлого года он перестал быть и депутатом областного Собрания. Что касается климата в организации, то до выборов и после них руководители обкома не уставали заявлять, что противоречия устранены, всё нормально. И вот теперь выяснилось, что это не так. Немногим больше недели назад прошел пленум обкома (мы о нем говорили в прошлом выпуске программы) — там обсуждали, пользуясь формулировкой из релиза пресс-службы обкома, «укрепление единства областного отделения КПРФ».

Помимо прочего, задавали вопросы Копосову — по поводу его назначения помощником председателя областного Собрания, единоросса Александра Котова. Разговор был жесткий, долгий (пленум продолжался часа три), присутствующие обвиняли друг друга в разных прегрешениях — вскоре после всего этого стало известно о выходе Копосова из партии. В обкоме произошедшее прокомментировали в том смысле, что это его решение — имеет право, уставом партии не запрещено выходить из нее.

Теперь наблюдаем за действиями Владимира Никитина, который, с одной стороны, не комментирует происходящее, а с другой стороны — как член ЦК КПРФ — он имеет возможность обращаться в центральные органы партии и, насколько мне известно, не оставляет попыток повлиять на ситуацию в обкоме и изменить расклад сил. Что до областного отделения КПРФ в целом, то ситуация достаточно неприятная — партия несет репутационные потери. А впереди — муниципальные выборы, и к бабке не ходи — будет непросто.

Далее — о псковских яблочниках. Преследования со стороны правоохранительных органов, суды, отъезд активистов за границу и прочие неприятности - всё это мы наблюдаем в этом лагере в последнее время. Минувшая неделя не стала исключением. Руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг и его жена оштрафованы на 32 тысячи и 30 тысяч рублей соответственно за дискредитацию вооруженных сил РФ. Такое решение накануне вынес Псковский городской суд.

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

По той же статье привлекается к ответственности еще один член псковского «Яблока» Николай Кузьмин. Тем временем продолжает расти число признанных Минюстом иноагентов из числа псковских оппозиционно настроенных журналистов. В пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, был внесен достаточно близкий к руководителю регионального отделения «Яблока» журналист, писатель, поэт Алексей Семенов. Это стало неожиданностью, многие вообще не знали или не помнили, кто это. Впрочем, те, кто следят за общественно-политической жизнью давно, наверняка помнят, что Алексей Семенов был в свое время главным редактором «Городской газеты», сотрудничал со многими псковскими СМИ, а в нулевые даже возглавлял ассоциацию средств массовой информации Псковской области — была у нас и такая. Интересно, что его сменщиком на посту председателя АСМИ стал Александр Машкарин, ранее достаточно либеральный журналист, а ныне сотрудник, один из руководителей государственного медиахолдинга Псковской области. Какие разные судьбы — иноагент и пропагандист.

- Узнаёте, Ватсон, этот ботинок? Его родной брат сгорел в камине гостиницы «Нортумберленд». Два башмака, а какие разные судьбы (фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей»).

Возвращаясь к разговору о «Яблоке», отмечу, что в минувшую субботу, 16 апреля, прошел заключительный, четвертый по счету, этап 21-го съезда партии. Проходил он в закрытом режиме — так что некогда традиционных прямых трансляций в этот раз не было.

Судя по опубликованным партийным пресс-релизам и сообщениям в масс-медиа, делегаты форума говорили о перспективах партии в новых политических условиях и вырабатывали отношение к спецоперации Российской Федерации на Украине.

Показательно, что участники выступали перед баннером с картиной Пабло Пикассо «Герника» (город, подвергнутый бомбардировке в 1937 году во время Гражданской войны в Испании).

На съезде был принят последний блок поправок в устав - таким образом завершена инициированная лидером организации Григорием Явлинским и его сторонниками реформа «Яблока». Как не раз отмечали эксперты, ее цель — законсервировать партию, превратить ее в кадровую и сохранить до лучших времен. Тут следует напомнить, что первый блок поправок в устав был принят еще в апреле 2021 года — он, в частности, ужесточал условия вступления в партию. Теперь эти требования стали еще строже: не прошедших перерегистрацию яблочников лишат партбилетов, а необходимый для членства испытательный срок увеличат вдвое. По некоторым оценкам, такая участь ожидает ни много ни мало около 200 человек. В целом реформа направлена на сохранение статус-кво, и можно только согласиться с теми, кто говорит о том, что реформа фактически лишает главного псковского яблочника Льва Шлосберга шансов возглавить партию на федеральном уровне, к чему он давно стремится.

Продолжают своеобразную партийную перекличку псковские эсеры. Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак на минувшей неделе буквально-таки обрушился на федеральную антимонопольную службу. И тут я напомню, что недавно региональное управление ФАС раскритиковал губернатор Михаил Ведерников, которого Олег Брячак регулярно и безоговорочно поддерживает. В вопросе будущего антимонопольщиков эсер пошел даже дальше - и, как говорится, выглядел даже большим роялистом, чем сам король. В общем, Брячак заявил о необходимости создания нового федерального ведомства, в задачи которого войдут противодействие спекуляции и защита прав потребителей. «Сейчас тяжелая экономическая ситуация, которая требует принятия экстренных мер, особенно в нашем регионе. Не так давно губернатор Псковской области Михаил Ведерников низко оценил работу местного УФАС, что показывает неэффективность этого института», - сказал Олег Брячак. И я думаю, это заявление эсера было замечено командой губернатора.

Тем временем член команды Михаила Ведерникова, глава администрации Пскова Борис Елкин впервые отчитывался перед гордумой о результатах работы. Знаете, есть такой штамп — мол, это не стало легкой прогулкой. Так вот тут ситуация обратная — встреча с депутатским корпусом стала для сити-менеджера легкой прогулкой. Ни одного хоть сколько-нибудь сложного и острого вопроса не прозвучало, представители всех фракций благодарили градоначальника и выражали надежду на конструктивную работу. В общем, в условиях изменения модели управления Псковом, когда отменяется двуглавая модель и Борис Елкин выглядит кандидатом №1 на то, чтобы стать полноценным главой города, мы наблюдаем чуть ли не идиллию в отношениях сити-менеджера и депутатского корпуса.

Напоследок несколько слов о партии власти. «Единая Россия» продолжает подготовку к сентябрьским выборам. Идет прием документов от желающих участвовать в процедуре праймериз. На неделе в регионе побывал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов, входящий в руководство регионального отделения партии. В Пскове он провел ряд встреч, в том числе связанных с подготовкой единороссов к избирательной кампании.

Ну а на днях, по нашей информации, должна состояться встреча губернатора Михаила Ведерникова и главы Великих Лук Николая Козловского. По ее итогам должна разрешиться главная интрига — пойдет ли на сентябрьские выборы глава Великих Лук. Напомню, что ранее тут рассматривались различные варианты. При том, что некоторые заинтересованные лица пытались сделать так, чтобы Николай Козловский не пошел на очередной срок, по нашей информации, глава города намерен принять участие в выборах — и, как считают многие, это правильно.

На фото: Михаил Ведерников и Николай Козловский. 9 декабря 2021 года

Николай Николаевич — опытный руководитель, можно сказать, краеугольный камень политической системы южной столицы региона, гарант стабильности, авторитет среди местных элит. Понятно, что в Великих Луках есть определенная усталость и напряжение у части электората (что показали прошлогодние выборы в областное Собрание), однако уход главы, тем более за несколько месяцев до важнейших выборов, может негативно отразиться на ситуации. К разговору на эту тему мы обязательно вернемся в ближайшее время, а на сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами!

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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