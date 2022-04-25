Политика

Елена Полонская: Города-побратимы в ЕС ушли из зоны народной дипломатии в политику

Города-побратимы Пскова в ЕС ушли из зоны народной дипломатии в политику. Об этом сообщила глава областного центра Елена Полонская на сессии гордумы 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наши дружественные взаимоотношения — это народная дипломатия, которая находится вне политики. Города-побратимы в ЕС ушли из народной дипломатии в зону политики, направили в наш адрес письма о приостановлении, не о разрыве, партнерских отношений», — сказала она.

Елена Полонская подчеркнула, что Ганзейский союз не приостанавливает деятельность.