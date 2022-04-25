Политика

Псковичи поделились воспоминаниями о встречах с Владимиром Жириновским

25 апреля создателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому должно было исполниться 76 лет. Одного из выдающихся политиков современности вспоминали во многих российских городах, в том числе и в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ЛДПР.

В день памяти Владимира Жириновского псковские партийцы собрались в конференц-зале гостиницы «Рижская», чтобы посмотреть фильм о председателе ЛДПР и поделиться своими личными воспоминаниями о встречах с ним.

«Владимир Вольфович побывал в нашем регионе одиннадцать раз, объехав все районы Псковской области. Проявлял неподдельный интерес к жизни людей как в районных центрах, так и в совсем крохотных деревушках и селах. Именно поэтому псковичи всегда радушно встречают команду автобуса помощи ЛДПР, готовят к ее приезду письма с просьбой решить ту или иную проблему, которой не хотят заниматься местные чиновники», - отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.