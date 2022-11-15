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Политика

Антон Минаков и Сергей Литвиненко о работе депутатов от ЛДПР и партийных инициативах

16.11.2022 18:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 ноября. Гостями ведущего Александра Савенко стали координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции в Псковском областном Собрании Антон Минаков и координатор Псковского городского отделения партии, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко. Они рассказали о работе депутатов от ЛДПР в региональном парламенте и Псковской гордуме и обсудили партийные инициативы и планы.

 

– Какие вызовы стоят перед партией в целом и перед региональным отделением ЛДПР в первую очередь на данный момент?

Антон Минаков: В центральном аппарате, а также в регионах, можно сказать, открылось второе дыхание, поскольку за последние пару месяцев были открыты новые региональные отделения ЛДПР в Луганске и Донецке, сейчас идет вопрос о формировании регионального отделения в Херсонской области. Но помимо новых территорий, у нас за последние два месяца открылись региональные отделения на Кавказе. Теперь на карте страны больше нет белых мест, где ЛДПР не присутствует.

Кроме того, мы можем похвастаться открытием представительства в Печорском районе. Уже присутствует член нашей партии в районном Собрании, в завершающей стадии открытие отделения в муниципалитете. До конца года надеемся успеть открыть отделение еще и в Себежском районе. Информацию о времени приема депутатов и работы данных отделений можно будет узнать на нашем сайте или в социальных сетях.

– В продолжение разговора о переменах хочу обратиться к Сергею Литвиненко. Вы, будучи депутатом Псковской городской Думы, были прямо в центре событий по избранию нового главы. Согласны ли вы с утверждением, что, собственно, завершилась одна эпоха в жизни города и наступила другая?

Сергей Литвиненко: Наконец-то в нашем городе принцип единоначалия. Партия ЛДПР поддержала Бориса Елкина на этом посту. Человек уже давно трудится в государственно-управленческой сфере. Считаю, что принцип единоначалия, когда спрос с одного человека, позволяет сократить бюрократические препоны для общения и координации действий. В настоящее время он показывает себя как руководитель, открытый к диалогу. К внесению каких-то изменений, которые мы предлагаем, он прислушивается. Если все так и дальше пойдет, это будет только плюс горожанам и в целом области, поскольку областной центр должен привлекать внимание, быть образцовым, а для этого нужен крепкий хозяйственник. Крепкого хозяйственника мы видим в Борисе Елкине

Антон Минаков: И я бы дополнил, что ЛДПР последовательно выступает за сокращение количества чиновников. У нас достаточно небольшой город, нам не нужно столько руководителей. Также мы обеими руками поддержали инициативу по сокращению количества областных депутатов. Будем говорить открыто: у нас небогатый регион, такой штат депутатов и чиновников, двое глав, параллельно выполняющих одни и те же функции, нам не нужны. Необходимо последовательно сокращать расход бюджета на чиновнический и депутатский аппарат

– С 1 января 2023 года в РФ вводится универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. ЛДПР на федеральном уровне поддержала поправки в закон о государственном пособии гражданам, имеющих детей. И более того, фракция ЛДПР в Москве внесла свою поправку о поддержке семей мобилизованных. Объясните, чем продиктована эта инициатива?

Антон Минаков: Она продиктована, безусловно, общей обстановкой, которая происходит в стране и за ее пределами. В принципе, мы видим крайне нестабильное положение в мире, которого не было, наверное, со времен Карибского кризиса 60-х годов. И мы прекрасно понимаем, что частичная мобилизация несет некое обременение для экономики, но в первую очередь стараемся рассматривать наших мобилизованных именно исходя из их личных потребностей. Мы понимаем, что кого-то забрали с работы, у кого-то свой бизнес. И от ЛДПР это не единственная инициатива, которые озвучивались. И я приведу пример. Буквально в прошлом месяце наши коллеги по многим регионам одновременно внесли законопроект, который освобождает от уплаты транспортных налогов всех мобилизованных солдат. И он было принят в 30% регионов. Поясняю: законопроект это ЛДПР. А вот уже в этом месяце подобный законопроект внесли представители партии «Единая Россия», в том числе и в Псковской области. Мы абсолютно не против, что партия «Единая Россия» берет какие-то наши законопроекты, меняет запятые местами и подает их как свои. Нам главное, чтобы эти инициативы принимались.

– Не так давно вы выступили с инициативой снизить уровень муниципального фильтра на губернаторских выборах, чтобы больше представителей различных партий смогли участвовать на главных выборах в нашем регионе. Скажите, что с этой инициативой? Как оцениваете на данный момент ее перспективы? Может ли такой документ быть принят?

Антон Минаков: Шаблон данного законопроекта готов. Он разработан. С рядом моих коллег по другим фракциям мы решали уровень, до которого необходимо снизить муниципальный фильтр. Не со всеми коллегами найден общий язык. Мы ведем переговоры не только с представителями системной оппозиции, но и с «Единой Россией». Не могу называть фамилии, озвучить ход переговоров, отвечу только, что инициатива дорабатывается. Областное Собрание увидит её в ближайшее время, как только найдём окончательное общее понимание по цифрам с представителями других партий.

– Губернаторская кампания, о которой я уже сказал, это дело следующего года, а в конце текущего пройдут последние выборы этого года в Пушкиногорском районе. ЛДПР стала одной из немногих политических сил в нашем регионе, которая выдвинула своего кандидата. Ставку сделали на депутата районного собрания Александра Коваленко. Как оцениваете его шансы? Какую задачу ставите перед ним на этих выборах?

Антон Минаков:  Ставку сделало районное Собрание. Когда проходят выборы районного уровня, мы, безусловно, ставим задачу на победу. И, как вы правильно заметили, он один из немногих кандидатов, который участвовал в этих выборах. Это отличает не только его, это, в принципе и политика ЛДПР, что если где то проходят выборы, мы должны в них участвовать. Иначе что мы за политическая партия, которая не участвует в выборах? Мы подключим большие ресурсы: как региональные, так и федеральные. Поэтому, знаете, за все время в политике, что я работаю, для себя усвоил одну вещь очень четко: не надо делать прогнозов, угадать очень сложно будет. Будем бороться за победу.

– В 2023 году пройдет целая череда муниципальных выборов в районах. Готовы ли вы к такому большому числу кампаний? Как будете работать в этом направлении в следующем году?

Антон Минаков:  Мы готовы к выборам всех уровней. Мы это доказываем уже четвертое десятилетие. Мы в курсе сложной ситуации в Пустошкинском районе (в котором районное Собрание выступает против главы муниципалитета – ред.). Мы постоянно на связи с нашим депутатом. Мы с ним выступаем не «против» и не «за». Мы знаем, что готовится обращение в суд, а у нас суд в стране все-таки является верховной властью. Поэтому суд будет принимать решение, правомочность или неправомочность главы. Глава не из партии «Единая Россия», что нам абсолютно неважно. Какой партийности чиновник или приверженец каким политическим - неважно. Если есть претензии к нему, к работе или сомнения в их полном исполнении, даже если это будет член нашей партии, мы будем голосовать за снятие, чтобы дело передавалось в суд.

– Сейчас проходит прием в партию в память Владимира Жириновского. На данный момент готовы ли назвать число пришедших людей, принятых в партию? Что это за люди? 

Антон Минаков: Это решение было принято потому, что в феврале мы сами увидели значительный прирост членов партии, в том числе в Псковском региональном отделении. То есть после того, как события, которые предсказал Владимир Вольфович, начали сбываться с потрясающей четкостью, многие люди, которые душой его поддерживали, и поддерживали его политику и сердцем, но при этом не были в партии, наверное, так решили высказать некое уважение к нему и его труду. И я вижу цифры. У меня нет всех цифр по стране, но у меня есть все цифры по Северо-Западу. Огромное число новых сторонников приходит в партию. На данный момент могу сказать, что Псковская региональное отделение за последний год пополнилась точно несколькими сотнями партийцев и пополнится еще минимум таким же количеством. 

Беседовал Александр Савенко

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания Литвиненко Сергей Григорьевич депутат Псковской городской Думы по единому округу
Теги: #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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