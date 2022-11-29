Александр Борисов: За 21 год своей работы ЕР стала символом единства людей

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов поздравил активистов, сторонников и единомышленников «Единой России» с Днем рождения партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
В центре партийной повестки – работа для людей, продолжил он. «Под руководством партии эффективно работает волонтёрский центр. Партийные волонтеры оказали огромную помощь медикам и нуждающимся людям в период пандемии коронавируса. Сейчас в приоритете – поддержка жителей освобожденных территорий и наших земляков, задействованных в специальной военной операции», - сказал Александр Борисов.
«Уже многого удалось достичь. Из Псковской области только по линии партии "Единая Россия" было сформировано и направлено на Донбасс больше 200 тонн гуманитарной помощи. Ежедневно поддерживаем наших защитников и их семьи, оказывая адресную помощь, отправляя посылки», - прокомментировал заместитель руководителя фракции партии.
«Гуманитарная миссия партии сплотила большое количество неравнодушных людей: активистов партии, предпринимателей, общественников и простых граждан! Спасибо всем членам нашей команды и тем, кто разделяет взгляды партии, за плодотворную работу на благо людей! С праздником», - поздравил Александр Борисов.