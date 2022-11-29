Политика

Александр Борисов: За 21 год своей работы ЕР стала символом единства людей

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов поздравил активистов, сторонников и единомышленников «Единой России» с Днем рождения партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

«За 21 год своей работы партия "Единая Россия" стала символом единства людей: тех, кто поддерживает политику президента РФ, кто выбирает стабильное развитие нашей страны, - отметил парламентарий. - Именно благодаря большой и сильной команде партия ежегодно добивается новых результатов в вопросе повышения качества жизни жителей! В Псковской области, как и по всей стране, успешно реализуются 20 партийных проектов, которые касаются всех сфер жизни граждан и направлены на социально-экономическое развитие региона!»

В центре партийной повестки – работа для людей, продолжил он. «Под руководством партии эффективно работает волонтёрский центр. Партийные волонтеры оказали огромную помощь медикам и нуждающимся людям в период пандемии коронавируса. Сейчас в приоритете – поддержка жителей освобожденных территорий и наших земляков, задействованных в специальной военной операции», - сказал Александр Борисов.

«Уже многого удалось достичь. Из Псковской области только по линии партии "Единая Россия" было сформировано и направлено на Донбасс больше 200 тонн гуманитарной помощи. Ежедневно поддерживаем наших защитников и их семьи, оказывая адресную помощь, отправляя посылки», - прокомментировал заместитель руководителя фракции партии.

«Гуманитарная миссия партии сплотила большое количество неравнодушных людей: активистов партии, предпринимателей, общественников и простых граждан! Спасибо всем членам нашей команды и тем, кто разделяет взгляды партии, за плодотворную работу на благо людей! С праздником», - поздравил Александр Борисов.