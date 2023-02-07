Политика

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о муниципальной реформе в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области стартовала очередная реформа местного самоуправления, по которой в целом ряде районов городские и сельские поселения будут укрупнены и на их основе появятся муниципальные округа. Критики реформы в публичном пространстве транслируют ряд тезисов-страшилок. Насколько они имеют под собой основание, сегодня прокомментируют начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Кто инициатор новой реформы местного самоуправления? Какова ее главная цель? Что эта реформа даст жителям районов? Не нарушает ли она их право на местное самоуправление?

Ведет эфир Любовь Кузнецова. Радиослушатели могут присоединиться к разговору по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.