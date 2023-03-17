Политика

Лучше сразу применять ДЭГ и не отставать от других регионов - Александр Котов

Дистанционное электронное голосование в любом случае будет распространено повсеместно, поэтому лучше сразу брать его в работу и не отставать от других регионов, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на первом межрегиональном форуме территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я убежден, что лучше раньше следовать этим современным возможностям, чем плестись в конце. Мы неизбежно придем к тому, что у нас будет повсеместное дистанционное электронное голосование, и это обусловлено не только работой избирательной системы, но и развитием информационных технологий», - подчеркнул Александр Котов.

Он привел в пример сайт Госуслуг, который относительно недавно интегрировался в повседневную жизнь населения, но уже играет важную роль при оказании государственных услуг населению.

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Таким образом, продолжил Александр Котов, цифровые технологии и дальше будут входить в жизнь людей, и в будущем, по его мнению, ДЭГ станет основной формой проведения голосования, а традиционный формат выступит в качестве запасного варианта и предоставит гражданам право выбора.