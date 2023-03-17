Лучше сразу применять ДЭГ и не отставать от других регионов - Александр Котов 

Дистанционное электронное голосование в любом случае будет распространено повсеместно, поэтому лучше сразу брать его в работу и не отставать от других регионов, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на первом межрегиональном форуме территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он привел в пример сайт Госуслуг, который относительно недавно интегрировался в повседневную жизнь населения, но уже играет важную роль при оказании государственных услуг населению.
Таким образом, продолжил Александр Котов, цифровые технологии и дальше будут входить в жизнь людей, и в будущем, по его мнению, ДЭГ станет основной формой проведения голосования, а традиционный формат выступит в качестве запасного варианта и предоставит гражданам право выбора.