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Политика

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме покинул свой пост

14.11.2023 19:26|ПсковКомментариев: 0

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Максим Жаворонков покинул свой пост.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Об этом «Ведомостям» сказал собеседник во фракции. Вместо Максима Жаворонкова этот пост займет Галина Емельянова. Максим Жаворонков сосредоточится на работе в центральном исполкоме партии, где занимает должность первого замруководителя, говорили собеседники.

Максим Жаворонков с 2017 года является первым замруководителя центрального исполкома партии, курирует юридические вопросы. До этого работал в должности вице-губернатора Псковской области.

Пресс-портрет
Жаворонков Максим Константинович Помощник председателя партии «Единая Россия» - первый заместитель руководителя ЦИК партии.
Теги: #Единая Россия #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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