Политика

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме покинул свой пост

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Максим Жаворонков покинул свой пост.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Об этом «Ведомостям» сказал собеседник во фракции. Вместо Максима Жаворонкова этот пост займет Галина Емельянова. Максим Жаворонков сосредоточится на работе в центральном исполкоме партии, где занимает должность первого замруководителя, говорили собеседники.

Максим Жаворонков с 2017 года является первым замруководителя центрального исполкома партии, курирует юридические вопросы. До этого работал в должности вице-губернатора Псковской области.