Политика

Александр Котов о безопасности Псковской области и развитии экономики

Гостем программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 декабря стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Спикер регионального парламента оценил, насколько успешно действующая вертикаль власти справлялась с вызовами и угрозами года. Кроме того, он ответил, почему на недавней сессии областного Собрания никто из депутатов не проголосовал против регионального бюджета на 2024 год и плановый период.

- Александр Алексеевич, продолжаем подводить итоги 2023 года, говорить о вызовах и угрозах. Это, конечно же, атака дронов на объекты в Пскове. Резонансная тема, которая вызвала большой отклик в региональных и федеральных СМИ. Насколько оперативно, на ваш взгляд, сработали власти? Можно ли было как-то спрогнозировать эту ситуацию? Насколько все службы оказались готовы?

- По поводу атаки дронов на территории нашего региона: она была, к сожалению, не одна. По поводу тех, которые в перспективе могут быть, могу сказать так: нужно понимать, что мы сейчас столкнулись с необычными методами ведения боевых действий и возможных угроз. В этой ситуации сказать, что все были на 100% готовы, я не могу. Это заставляет нас сейчас продумывать все возможные меры, чтобы предотвратить такое в будущем и защитить себя, объекты экономики и так далее. Над этим сейчас все усиленно работают: и правительство Российской Федерации, и правительство нашего региона, и мы как законодательный орган. Это реальная опасность. Нельзя ни в коем случае ее преуменьшать. Здесь должна отсутствовать какая бы то ни было бравада. Мы должны понимать, что есть реальная угроза. Она существует сегодня и будет существовать в ближайшем будущем. Со своей стороны стараемся, в том числе и исходя из наших скромных финансовых возможностей, нести затраты для того, чтобы обеспечить возможную в наших условиях защиту от подобных нападений.

- Как относитесь к созданию «Дружины» - тех, кто должен следить за подобными ситуациями, помогать силовым структурам?

- Мне кажется, что это очень хороший шаг, который позволит активных и неравнодушных людей привлечь к охране общественного порядка, к обеспечению безопасности, в том числе в тех рамках, в которых позволяет законодательство. Поймите - это уже не разовая акция. Они по мере своих возможностей, в свободное время, занимаются этой работой. Это непрерывный процесс, через эту структуру пройдет огромное количество людей, которые будут уже минимально подготовлены и к мероприятиям по охране и защите, и по тактической медицине и так далее. Мне кажется, что это хорошее дело, которое пригодится и сегодня, и в ближайшей перспективе особенно.

- Еще к теме вызовов и угроз. Остается достаточно тревожная ситуация в экономике, потому что санкции никто не отменил и не отменит в ближайшее время. Насколько региональные власти справляются с тем, чтобы привлекать новых инвесторов? И готовы ли они идти в приграничный регион?

- По поводу готовности идти в приграничный регион - совершенно справедливо отмечаете эту особенность. Здесь всегда есть риски. И ничего с этим не поделаешь. Но, понимаете, эти риски минимальны. При современных средствах поражения такие аналогичные риски можно получить и в глубине территории Российской Федерации, не обязательно на границе. Не надо еще и преуменьшать возможности проведения различных диверсионных актов. Это надо учитывать, потому что мы сейчас находимся в таком положении противостояния.

По поводу привлечения инвесторов - это наша основная задача. Считаем главным в своей работе и стараемся сделать все возможное для того, чтобы организовать и вести производство на территории региона было привлекательно. В этом смысле жестко конкурируем с ближайшими соседями: Москвой и Санкт-Петербургом. Нам тут не очень просто. Санкции на определенном этапе несут с собой негативный эффект. Было бы глупо это отрицать, но в то же время они способствуют тому, что мы должны подумать о развитии собственной экономики. Какие-то примеры уже есть. Нам ничего не остается другого, кроме как заниматься своим производством, поэтому и разработки будут новые, хватает талантливых людей, и производства будут открываться, и импортозамещение заработает в полную силу. Я искренне в это верю.

- Как исполнялся бюджет текущего года? Ощущалась ли поддержка от федерального центра? Есть какая-то пропорция участия федерации в жизни таких проблемных регионов, как наш, который входит в число наименее бюджетно-обеспеченных? Насколько растет в прогрессии федеральная помощь? Каковы здесь усилия действующей команды, правительства?

- Размер федеральной помощи, о которой вы говорите, непосредственно связан с нашей работой и работой правительства. Просто так деньги давно не дают. Федеральный бюджет исключительно программный. Только через программные мероприятия можем получить денежные средства, за исключением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это то, что по расчетам полагается каждому субъекту на основании соответствующей методики расчета финансовых средств. Все остальное - это целевые деньги по федеральным программам, по национальным проектам и так далее. Чем лучше мы подготовим какое-то предложение в рамках критериев, разработанных по той или иной программе, чем своевременнее мы представим, выполним все необходимые требования, тем больше у нас шансов получить дополнительные денежные средства.

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Например, «Комплексное развитие сельских территорий». Сам в эту тему подробно погрузился. Мы получаем больше миллиарда рублей денежных средств. Это огромная сумма. В принципе, здесь предела нет - только готовьте проектную документацию, готовьте свои предложения, доказывайте необходимость и вы можете претендовать на получение финансовых средств.

Хочу сказать, что очень эффективно работает правительство в этом направлении. Губернатор лично контролирует эту тему. На предыдущей сессии как раз призвал депутатов, чтобы они активно в нее погружались. Чем быстрее, эффективнее и своевременнее мы эти финансовые средства используем, тем больше шансов у нас получить дополнительные денежные средства.

Например, по дорогам. То есть они своевременно проторговывают эти контракты, своевременно выполняют необходимую работу, соответственно, получают больше средств. Это уже не единичные случаи, когда из федерального бюджета, из федерального дорожного фонда денежные средства, которые не использованы другими субъектами Российской Федерации, направлялись в Псковскую область. Точно так же можно работать по любой другой программе. У нас возможностей сейчас огромное количество, важно только правильно их использовать. Пока мы работаем в этом плане эффективно. Но, что называется, нет предела для совершенства. В этих целях губернатор выступил с предложением, чтобы из областного бюджета выделять муниципалитетам деньги на подготовку проектно-сметной документации, потому что это тоже недешево стоит. Депутаты областного Собрания это предложение поддержали. Чем больше у нас будет готовых проектов, которые пройдут государственную экспертизу, тем больше шансов получить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

- Губернатор сказал, что исполнение нацпроектов 96%, то есть все профильные комитеты по всем направлениям настолько эффективно используют возможности? Были же прецеденты в прошлые годы, когда не успевали подготовить заявки, либо сделали не так, либо не использовали те или иные возможности. Сейчас все так идеально?

- Я бы не сказал, что совсем все идеально. Есть высокий процент освоения средств, что дает нам право участвовать и дальше в этих федеральных программах. Здесь больше проблема в следующем: чтобы реализовать тот или иной проект, по результатам торгов появляются подрядчики. Если это добросовестный подрядчик - тут все хорошо, все в сроки, с неплохим качеством, своевременно отчитываются. Там, где появляется недобросовестный подрядчик, - к сожалению, у нас их много, особенно по общим строительным работам, - нарушаются сроки, страдает качество. И как вы отметили, кое-где возникает отставание.

- Бюджет 2024 года. На сессии было удивительное единодушие в зале. Пытался услышать голос оппозиции, которая скажет: «Нет, мы против, мы не согласны, мы хотим задавать свои острые вопросы». Тишина и рукоплескание. Как это удалось?

- Я сам предложил не задавать вопросы губернатору после бюджетного послания. Никто не возмутился, но я же аргументировал. Губернатор анонсировал, что сразу после новогодних каникул, в ближайшее время, мы встретимся с ним и будем обсуждать проблемы нашего региона. Мы поговорим о всех проблемах, которые волнуют депутатов. Если потребуется корректировать бюджет и вносить поправки, мы, безусловно, их подготовим, согласуем, и на очередной сессии поправками бюджет поменяем, были бы только доходные источники для этих целей.

На сессии вопросы и выступления - немножко элемент пиара. А вот с точки зрения пользы для дела, так это встреча с губернатором на площадке областного Собрания. Здесь можно обстоятельно поговорить обо всем. Время не ограничено. Губернатор отвечает на все вопросы. Вносите предложения, пожалуйста, давайте. Я думаю, что подействовало именно это. Представители парламентских партий прекрасно понимают, что у них есть в будущем возможность пообщаться с губернатором и принимать определенные решения.

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- Представители фракции КПРФ, второй политической партии в нашем парламенте, проигнорировали сессию, потому что знали, что будут потом встречи с губернатором или как? Удивительное явление.

- Я не могу объяснить. Перед нашей заключительной сессией я два раза в Москву слетал. Несмотря на то, что большая загруженность, я старался успеть на сессию. Понятно, я как и председатель и ведущий, мне надо быть обязательно. Я не мог пропустить это. Если мои коллеги поехали на съезд и не вернулись, у меня возникает большой вопрос. Не надо там в Москве сидеть и задерживаться. Вы старайтесь успеть на свои партийные мероприятия и прилейте сюда. У нас самолет два раза в день иногда летает из Москвы. Для меня, конечно, честно говоря, было странно видеть отсутствие и руководителя фракции, и депутатов от фракции КПРФ.

- От «Справедливой России» тоже никого не было.

- «Справедливая Россия» в том числе. Я этого не понимаю. Еще раз хочу свою позицию подчеркнуть. Даже дисциплинарно наказать за это депутата нельзя. Депутат представляет своих избирателей. Пусть они перед своими избирателями отчитаются, как они работают в Собрании, если даже на сессии на самом важном вопросе года - утверждение бюджета на перспективу - они не присутствуют.

- Правильно ли я понимаю, что это первый в истории областного Собрания год, когда бюджет приняли и не было ни одного голоса против. Были когда-то еще такие прецеденты?

- Думаю, что нет. Это, наверное, потому, что депутаты фракции КПРФ отсутствовали. Они традиционно голосуют против бюджета. Они об этом заявляют лаже тогда, когда еще проект закона о бюджете не внесен в Собрание.

Беседовал Максим Костиков