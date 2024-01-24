Политика

Россияне должны прикрепиться к зарубежному участку для голосования за границей - ЦИК

Избиратели, которые имеют регистрацию в России, должны будут прикрепиться к участку за границей, если во время президентских выборов в марте 2024 года планируют находиться за рубежом и отдавать свой голос там, заявил член ЦИК России Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное сотрудничество.

Прикрепиться к зарубежному участку можно через систему «Мобильный избиратель».

«Избиратель должен находиться в списке на одном участке. Те, кто имеет постоянную регистрацию в РФ, но планируют голосовать за рубежом, могут воспользоваться системой «Мобильный избиратель», чтобы переприкрепиться на участок за рубежом. К сожалению, ввиду возможности проголосовать за рубежом, не совершая этих действий, многие игнорируют это требование», — пояснил «Известиям» Андреев.

При этом, если избиратель посетит зарубежный участок с паспортом, не открепившись от участка по месту регистрации, ему всё равно разрешат проголосовать, объяснил он.

Однако избирателю придется подписать заявление о том, что нигде больше не голосовал и осведомлен об ответственности (она предусмотрена и в КоАП, и в УК РФ) за нарушение закона. Иначе бюллетень не выдадут, пишут «Известия».