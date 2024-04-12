Политика

Александр Козловский: Постепенно все районы перейдут на систему муниципальных округов

Постепенно все районы Псковской области перейдут на систему муниципальных округов. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Формирование муниципальных округов продолжается. И уже ряд районов живут по этим новым правилам. Можно спросить у них непосредственно, почувствовали ли они какие-то негативные изменения. Я думаю, что мы в их ответах не услышим какого-то негатива. Точно могу сказать, что уже несколько лет Московская область полностью переформатирована в эту систему, она перешла на муниципальные округа. Другие регионы уже с десяток лет живут в такой системе», - рассказал Александр Козловский.

Он добавил, что во время выборов волостного уровня найти кандидатов для участия, готовых взять на себя ответственность, может быть очень тяжело. По его словам, муниципальная реформа призвана решить и эту проблему.

«Многие регионы живут так уже достаточно давно и не испытывают каких-то сложностей. Реформа, я уверен, пройдет постепенно, и все районы перейдут на систему округов. Закон в Государственной Думе лежит уже достаточно давно, но сейчас есть выбор. Можно по-старому жить, можно по-новому. Но, конечно, я думаю, что закон будет принят в том или ином виде. Это достаточно сложный закон, он затрагивает очень много моментов. И здесь, мне кажется, торопиться точно не надо», – уточнил Александр Козловский.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.