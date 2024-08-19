Политика

Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на «ПЛН FM»: битва за псковский округ №5

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые в эти минуты начинаются в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл программ, посвященных избирательным кампаниям в муниципальных образованиях Псковской области. Сегодня, 21 августа, в прямом эфире пройдут дебаты с участием кандидатов на довыборах депутата Псковской городской Думы по округу №5.

В передаче примут участие Иван Гориславский (КПРФ), Анна Дмитриева («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Алексей Канищев («Яблоко»), Игорь Романов («Новые люди») и Павел Сидоров («Справедливая Россия — За правду»).

В качестве модератора дискуссии по традиции выступит главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко.

Участники программы обсудят перспективы развития округа №5, ход избирательной кампании и задачи, стоящие перед кандидатами от партий. Отметим, что эфир не является агитационным.