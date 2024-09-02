Политика

Информационный центр ЦИК начал свою работу

Информационный центр Центризбиркома РФ, который будет работать во время выборов разного уровня в российских регионах в период 6-8 сентября, начал свою работу.

В первый день работы центра председатель ЦИК России Элла Памфилова представит доклад о готовности избирательных комиссий к единому дню голосования. Также в инфоцентре пройдет церемония разделения ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на федеральной платформе. Проголосовать онлайн смогут жители 25 регионов России. Завершится работа центра 9 сентября.

В единый день голосования 6-8 сентября пройдет почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в большинстве регионов России. В 21 регионе пройдут прямые выборы глав субъектов РФ, еще в 4 регионах - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и Крыму - они будут избраны парламентами. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания. Также пройдут довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах, пишет ТАСС.

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.