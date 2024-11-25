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Политика

«Дневной дозор»: Ждать ли от Трампа деэскалации конфликта на Украине?

29.11.2024 12:20|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвящённого вопросу о том, как изменится ситуация с конфликтом на Украине после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Каковы перспективы развития ситуации в связи с его президентством: стоит ожидать разрядки напряжённости или, напротив, эскалации конфликта? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В одном из выпусков программы «Дневной дозор» на прошлой неделе мы обсуждали с экспертами очередной виток эскалации конфликта на Украине. Напряженность растет, обе стороны все «повышают ставки» в этом противостоянии, обмениваются ударами баллистических ракет. Кажется, сейчас мир, как никогда ранее, близок к Третьей мировой войне, но, как известно, самый темный час ночи наступает перед рассветом.

С избранием Дональда Трампа на пост президента США многие связывают надежды на деэскалацию конфликта и снижение уровня напряженности в мире.

Есть ли основания у тех, кто надеется на прекращение боевых действий в обозримом будущем? Ждет ли нас разрядка, или напряженность в мире сохранится, и конфликт между Россией и глобальным Западом будет продолжен, и Третья мировая станет реальностью? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

По мнению экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, надеяться на потепление в международных отношениях, конечно, можно, но гарантий на это никто не даст. Скорее всего, какая-то разрядка должна быть. По его мнению, при заинтересованности всех сторон можно достаточно легко прийти к перемирию на Украине.

«К установлению перемирия на Украине можно прийти достаточно легко, при наличии соответствующего желания. Однако на данный момент сложно предсказать, как будет развиваться ситуация».

При этом риск начала Третьей мировой Евгений Михайлов считает достаточно реальным.

«К сожалению, существует вероятность такого исхода. Она не очень велика, но реальна. Ранее такая возможность не рассматривалась. Она появилась только в последние годы. До этого, в течение примерно 20-25 лет, вероятность такого исхода была крайне мала. До 2014 года можно было сказать, что она отсутствовала. В настоящее время она существует и даже увеличилась, но всё ещё остаётся маловероятным событием».

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, признанный Минюстом России иностранным агентом, не питает радужных надежд на то, что с вступлением Дональда Трампа в должность американского президента отношения России с Западом улучшатся. С одной стороны, у Трампа есть амбиции глобального мирового лидера и ему важно прослыть миротворцем, а с другой, это политик бизнес-типа, и он будет делать только то, что в его понимании выгодно США и ему самому. Кроме того, Трампу больше не надо будет переизбираться, а значит он свободен в своих действиях, рассуждает Лев Шлосберг*. И наконец, иллюзии в отношении Трампа опровергаются фактами его первого президентского срока. Именно он начал поставки оружия на Украину и ввел самые жесткие санкции в отношении России. Поэтому ожидать, что Трамп будет принимать решения с учетом интересов нашей страны, не просто наивно - это неумно, подчеркивает Лев Шлосберг*. По его мнению, ключ к разрешению конфликта России и Украины с Западом находится в руках США и Китая.

«Это две крупнейшие страны по вкладу в мировой ВВП. Рядом с ними никто не стоит близко. Это два единственных игрока высшей лиги. Можно сказать, две единственные сверхдержавы сегодня в мире. Ключ к разрешению российско-украинской трагедии, которая давно уже шире, чем российско-украинская трагедия, заключается в том, если США и Китай займут одинаковую позицию. Вот тогда ситуация будет двигаться к разрешению. Но на это мало шансов. Если Китай и США смогут согласовать единый подход, и будет понятно, что они не сдвинутся, то есть их позиция останется прежней, то ни Россия, ни Украина не смогут с этим не считаться. Будет еще несколько важных позиций рядом с этим. Для России это позиция Индии, потому что Индия стала крупнейшим экономическим хабом для России, и очень важна будет позиция Германии. Это все-таки ключевая страна Евросоюза. Там сейчас колоссальный внутренний кризис. Очевидно, будет смена правящей партии на предстоящих выборах. Но тем не менее Германия остается экономическим сердцем Евросоюза. Но, так или иначе, ключ к прекращению боевых действий сейчас в руках у двух стран. У США и Китая. Если они смогут взять этот ключ вдвоем, то история двинется в сторону мира. Если не смогут, то будет продолжаться все то, что происходит сейчас».

Шантаж, запугивание - стали инструментом современной политики и в России, и на Западе, считает экс-директор Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов. Он угрозы начала Третьей мировой не видит, но и в близкое начало разрядки не верит.

«Я не согласен с утверждением, что завтра может начаться Третья мировая война. Особенность современных политиков заключается в том, что они используют такой инструмент как шантаж для достижения своих целей. Они стремятся запугать население и создать атмосферу страха. Ситуация сложная, и ожидать, что мир осознает опасность, не стоит. Проблема в том, что участники политического процесса и международных отношений не осознают, какие последствия могут возникнуть в случае применения ядерного оружия. Поэтому сейчас очень важно говорить о разрядке напряжённости».

Надо быть готовыми к любому, в том числе и самому негативному развитию ситуации в мире, считает кандидат политических наук, председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский. В то же время он, в отличие от предыдущего эксперта, все же испытывает определенный оптимизм и надеется на изменения в лучшую сторону уже в новом году.

«На основной ленте подаются две противоречивые новости. С одной стороны, американские СМИ сообщают, что западные страны склоняются к переговорам, в то время как наши новости о ситуации на поле боя свидетельствуют о том, что до переговоров ещё далеко. Поэтому я думаю, что эта противоречивая ситуация говорит о том, что нужно доверять нашим источникам. Конечно же, хочется надеяться на лучшее и готовиться, как говорится, к всему самому серьезному. Я не думаю, что изменения в том, кто сидит в Белом доме, приведут к каким-то кардинальным изменениям, скажем так, в международной ситуации. Понятное дело, что все наши силы направлены на улучшение ситуации. Я думаю, что в скором времени, в будущем году улучшение должно наступить. По крайней мере, я на это искренне надеюсь».

Председатель Псковского регионального отделения «Союз женщин России» Наталья Никифорова встревожена эскалацией конфликта. По ее мнению, дальнейшее разрастание боевых действий, причем не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, может привести к войне глобального масштаба.

«В последнее время обстановка становится всё более напряжённой и тревожной, и прогнозы относительно развития ситуации звучат самые разные. Некоторые эксперты утверждают, что правительство США, а также определённые влиятельные круги не заинтересованы в решении внутренних проблем, а сосредоточены на международной повестке и возможных военных конфликтах. В частности, остаётся неясным, как поведёт себя президент Трамп. Мы все внимательно следим за новостями и обсуждаем эту тему в различных кругах. Вчера я пришла на работу и встретила встревоженных коллег-мужчин, которые обсуждали, как изменится карта мира после вступления Трампа в должность. По нашему мнению, американцы настроены на войну, которая для части элиты является источником дохода. Обычные люди не представляют интереса для США за пределами их континента. Мы надеемся, что президент Трамп сможет изменить ситуацию, и молимся о том, чтобы у него хватило разума и понимания, чтобы не допустить эскалации конфликта и не поддаться желанию заработать деньги».

Скептически относится к тому, что президентство Дональда Трампа приведет к разрядке международной напряженности, депутат Псковского областного Собрания, экс-депутат Верховного Совета РСФСР Виктор Антонов. Ведь именно с первым президентским сроком Трампа совпали первые международные санкции против России. По его мнению, Запад традиционно стремится ослабить нашу страну, и этот курс будет продолжен. Конечно, хочется сохранять оптимизм и надеяться, что все-таки до ядерной войны мир не дойдет. Участникам конфликта надо договариваться, считает Виктор Антонов.

«И смысл, и необходимость в этом есть. Все люди хотят жить. Поэтому, на мой взгляд, стоит исходить из этого. Не совсем же там идиоты, чтобы не понимать возможных последствий. У них есть такое же оружие, как у нас, и его количество почти такое же. Они, безусловно, осведомлены о его мощи не хуже наших специалистов».

По мнению бизнесмена, директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, угроза начала Третьей мировой войны - вполне реальна. Политики накалили ситуацию до такой степени, что мир буквально балансирует на грани.

«В целом опасения существуют и являются весьма серьёзными. Особенно в свете того, что конфликт не только не затухает, но и продолжает эскалацию. Последнее решение стран НАТО и США о нанесении ударов по территории Российской Федерации ракетами средней дальности вызывает серьёзное беспокойство. Наши ответные меры со стороны руководства также вызывают значительные опасения. Мы не хотим верить в то, что конфликт может привести к серьёзным последствиям. Это будет по большому счету апокалипсис всего человечества, всем достанется по полной программе. И все-таки хочется верить в то, что еще в мире остались разумные политики, и в нашем руководстве, и за рубежом, которые не допустят такой ситуации. Ситуация, конечно, на грани серьезной эскалации конфликта».

Мнения опрошенных нами сегодня экспертов о реальности возможного глобального конфликта между Россией и странами Запада разделились. Одни все же видят «свет в конце туннеля» и рассчитывают на то, что со сменой президентов в Белом доме начнется деэскалация напряженности. Другие убеждены, что мир балансирует на грани Третьей мировой и призывают готовиться к любым, самым негативным сценариям развития событий.

На сайте Псковской Ленты Новостей мы проводим опрос среди читателей: опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?

На сегодняшний день 2/3 наших респондентов заявляют о том, что их тревожит эскалация конфликта и они опасаются, что он может привести к третьей в истории человечества и, скорее всего, финальной мировой войне.

Виктория Семенова

*признан иноагентом по версии Минюста РФ

Теги: #политика #Дневной дозор #Мировая война
Источник: Псковская Лента Новостей
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Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 209 человек
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