Политика

С 4 сентября псковичи могут подать заявку на голосование на дому

Избиратели в Псковской области смогут проголосовать на выборах вне помещения для голосования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, такую услугу предлагают для жителей региона, которые не могут посетить участок по уважительным причинам. Заявку на голосование на дому можно подать с 4 сентября.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Услуга доступна для тех, кто не может прийти на избирательный участок по причинам состояния здоровья; необходимости ухода за тяжелобольным или по иным уважительным причинам.

После подачи заявки к таким избирателям приедут члены участковой избирательной комиссии.

Чтобы воспользоваться правом голоса дома, достаточно подать заявку одним из удобных способов:

на портале Госуслуг через личный кабинет;

обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства (можно сообщить по телефону) лично или попросить кого-то другого.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.