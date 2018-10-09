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Общество

В Псковской гордуме подвели итоги контрольных выездов за сентябрь

11.10.2018 10:39|ПсковКомментариев: 0

В Псковской городской Думе подвели итоги выполнения поручений главы города, выданных структурным подразделениям администрации города и подведомственным учреждениям по результатам контрольных выездов, а также по итогам анализа обращений псковичей в социальных сетях и на официальных сайтах за сентябрь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в сентябре была проделана большая работа по контролю за незакрытыми люками и обеспечением безопасности детей и граждан в городе Пскове. Закрыты 42 ливневых колодца.

Выполнены работы по водоотведению от школы №22 (Алтаева,2).


Проведены работы по устранению дефектов зеленой зоны на разделительной полосе по адресу: ул. Гражданская, напротив домов №20 и №21.

Восстановлена тротуарная плитка по улице Пушкина в рамках гарантийных обязательств.

Также восстановлена брусчатка у церкви Нового Вознесения по улице Некрасова,20.

Восстановлено асфальтовое покрытие на пресечении Советской и Гражданской.

Выполнены работы по замене дорожного покрытия по улице Стахановской 4, 6.


Выполнены работы по замене дорожного покрытия по улице Яна Фабрициуса 21а.

Заасфальтирован участок проезжей части по улице Р. Люксембург.

Востановлена тротуарная плитка по улице Яна Фабрициуса, 10.


Начаты работы по подготовке к ямочному ремонту ул. Первомайской.

Выполнены работы по асфальтированию и замене покрытия на автобусной остановке по ул. Инженерной.

Восстановлено покрытие тротуара по улице Заводской у дома №2 и на улице Народной, 6-а, Кузнецкой, 33.


Выполнен ремонт покрытия тротуара по ул. Конной.

Восстановлены плиты в Детском парке по Октябрьскому проспекту, 22.

Проведены работы по ремонту брусчатки и восстановлению бортового камня на тротуаре вдоль Кутузовского парка по ул. Ленина.

Отремонтированы тренажеры в сквере на улице Западной.

Демонтированы опасные аварийные элементы детских площадок на ул. Профсоюзной, 3, Гражданской, 7а, Я. Фабрициуса, 7, Стахановкой, 1, Октябрьскому проспекту, 41/48, Н. Васильева, 71-б, Плехановский посад, 73, Алехина, 4, Коммунальной, 14, Профсоюзной, 1. Детская площадка по ул. Инженерной, 62 приведена в надлежащее состояние. Выполнены работы по ремонту качелей по ул. Ленина, 15, Гражданской, 23, Алехина, 24, Шелгунова, 7, Юбилейной, 93а и Советской, 47 и детских площадок по улице Коммунальной, 20, 22 и 14а. Выполнено обустройство детской площадки по 1-Поселочной, 15.

Демонтированы сломанные урны по ул. Коммунальной и установлены новые.

Отремонтированы скамейки по ул. Инженерной, 25, Советской, 15-а, 73. Коммунальной, 22, 29, Народной, 43, 47, 47-а, Инженерной, 62-а, Текстильной, 2, по Рижскому проспекту, 40-б, Красноармейской, 12, Н.Васильева ,71-б, в Детском парке, а также на автобусной остановке ГПТУ-1 на ул. Кузнецкой.

Восстановлена водосточная труба по ул. Гражданской, 2. Демонтирована аварийная труба и заменена на новую по улице Толстого,26. Восстановлена труба по Алехина, 4 и Леона Поземского, 8.

Ведутся работы по восстановлению уличного освещения. Кроме того, ежедневно осуществляется систематический контроль за качеством уборки города, в частности проводятся работы по подметанию дорожных покрытий вручную, с погрузкой и вывозом мусора. Скос травы проходит регулярно на всех участках города.


Ведется работа по контролю за уборкой свалок. Так, за сентябрь убрано 59 свалок.


Управляющие компании продолжают работу по закрашиванию надписей, рекламирующих наркотики, на стенах домов. Так, закрашены надписи по улице Гражданской, 5, 5-а, 8, Октябрьскому проспекту, 15, 19-а, Мирной, 2, Народной, 43, Гражданской, 8, Школьной, 8, Стахановской, 1.

Также в плановом режиме на всех участках города обследуются деревья на предмет аварийности.

Теги: #городская среда #благоустройство #комфортная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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