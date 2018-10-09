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Общество

IV конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» посвятили 80-летию Саввы Ямщикова

15.10.2018 17:34|ПсковКомментариев: 0

На базе Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия и ГАУК ПО «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» прошла конференция, приуроченная к 80-летию со дня рождения Саввы Васильевича Ямщикова.

Как общили Псковской Ленте Новостей в НПЦ, имя Саввы Ямщикова является знаковым для всего сообщества реставраторов и защитников объектов культурного наследия в России. Пленарное заседание было посвящено общим проблемам, действиям и перспективам псковской реставрации, а также памяти Саввы Васильевича. Приветственное слово участникам прозвучало из уст первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Натальи Сергеевой и директора Научно-производственного центра по охране памятников Алексея Калиненко.

Памяти «реставратора всея Руси» свое выступление посвятила псковский искусствовед Ирина Голубева, она передала свое восприятие личности Саввы Васильевича, его взгляд на сохранение наследия Псковской земли, его неравнодушное отношение к делу.

Постоянными гостями и участниками конференции являются сотрудники Новгородского научно-реставрационного управления. Новгородские коллеги представили последние результаты работ по сохранению церкви Покрова Богородицы и Покровской башни ансамбля Новгородского Кремля, а также церквей Георгия на Торгу (1356 г.) и Дмитрия Солунского (XIV в.) в Великом Новгороде.

О традициях, проблемах и особенностях реставрации культурного наследия в Пскове в исторической ретроспективе рассказал член-корреспондент Академии архитектурного наследия, архитектор и искусствовед Игорь Лагунин.

Несколько докладов были посвящены одному из самых уникальных объектов Псковской области – усадьбе Строгановых в Волышово (Порховский район). Главный архитектор проекта «ОАО СПб института «Ленпроектреставрация» Татьяна Ознобишина в своем докладе изложила сложившуюся ситуацию, предложила возможные варианты решения проблемы по спасению усадебного комплекса, а также развитию волонтерских инициатив в этом вопросе.

Результаты и перспективы работ волонтеров на объектах культурного наследия на примере стартовавшего этим летом проекта Научно-производственного центра по охране памятников «Волонтерская усадьба» были представлены одним из организаторов полевого лагеря – Надеждой Валеевой.

Особое внимание было уделено истории и состоянию уникального объекта деревянного зодчества – так называемому «Домику стрельца» – «Посадскому дому» в городе Печоры. Совместными усилиями научного сотрудника музея «Михайловское» Марины Мариненко и кандидата исторических наук, члена ВООПИК и Новгородского общества древности Михаила Несина был подготовлен и представлен доклад, посвящённый этому объекту и практике защиты и музеефикации памятников деревянного зодчества на Северо-Западе России.

Заместитель председателя, начальник нормативно-правового отдела Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова обратила внимание участников и гостей конференции на юридические тонкости в области охраны памятников. Она указывала на сложность трактовок понятий на примере правовых актов органов охраны объектов культурного наследия и последствий подобных разночтений.

Помимо обозначенных проблем и обмена последними достижениями в области реставрации отдельных объектов, были представлены материалы, посвященные практике охраны каменных крестов. Члены некоммерческого проекта «Регионавтика Северо-Запад» Александр Потравнов и Татьяна Хмельник подробно описали сложившуюся на территории Псковской области плачевную ситуацию, связанную с определением местоположения этих объектов культурного наследия, их фиксации и охраны, а также отношения к ним местного населения, зачастую не осознающего того, что каменные кресты также являются памятниками.

О захоронении советских военнопленных на территории бывшего госпиталя в районе школы № 7 Пскова рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. Особое внимание в докладе было уделено проблеме определения местонахождения захоронений по воспоминаниям, фотоматериалам и другим источникам.

Свои предложения по регенерации исторической территории Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове представила начальник научно-проектного отдела НПЦ Мария Лисенкова. В основе исследования лежит историко-культурный опорный план, на котором четко прослеживаются границы единого исторического комплекса зданий, который в настоящий момент не признан в качестве ансамбля.

О монументальной живописи XVIII – нач. XX вв. псковских храмов рассказала старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова. Опытом популяризации культурного наследия посредством интернет-технологий делилась заведующая отделом развития информационных услуг Псковской областной универсальной научной библиотеки Светлана Бакалова, представив разработанный «Информационный медиа-проект «Псковские пятницы. Старые дома».

Первый день конференции завершился ознакомительной экскурсией в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и демонстрацией уникальных фресок XII в., которые являются настоящей псковской драгоценностью. Историю монастыря и особенности псковской фресковой живописи были представлены главным хранителем Таисией Кругловой.

Завершающий день конференции был посвящен проблемным вопросам, связанным со спасением «Домика стрельца». Участниками конференции и профессионалами, специализирующимися преимущественно на реставрации объектов деревянного зодчества, были высказаны свои предложения по возможной консервации памятника, способах его реставрации и возможностях музеефикации.

По итогам конференции будет сформирован сборник материалов, доступный для просмотра в интернет пространстве.

Теги: #ОКН #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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