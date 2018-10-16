Общество

Владимир Яников призвал областных чиновников системы образования защищать школы, а не деньги

Председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников («Единая Россия») призвал областных чиновников системы образования защищать школы, а не деньги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе заседания «бюджетного» комитета парламентарий резко высказался относительно поправок, которые исполнительная власть региона предложили внести в законопроект о нормативах в сфере образования. В частности, предложено снизить норматив на среднее общее образование.

«Это такой мизер, я не понимаю вас, почему вы это защищаете?» - обратился к руководителю управления образования Александру Седунову Владимир Яников, который возглавлял рабочую группу по разработке законопроекта.

«Вы понимаете, в каком состоянии находятся школы? Приезжаешь в любую сельскую школу - там парты старые, лампы не горят, мыла нет.

Прокуратура правильно требует от школ, но может ли школа это выполнить? Например, требования, чтобы у всех школ был быстрый интернет. А учебники? Учебники не купить! Это такой мизер! Надо хоть немного продвигаться в сторону школ, это же дети. Чтобы хоть немного школа могла вздохнуть!» - отметил Владимир Яников, предложив оставить предложенный в первом чтении норматив в виде коэффициента 3,7. Данную позицию поддержал и представитель областной прокуратуры.

Александр Седунов заверил, что школы региона «поддерживаются всемерно». Он привел примеры оснащения образовательных учреждений. В то же время чиновник обратил внимание на то, что поддержать образовательные учреждения можно в рамках федеральных проектов. Приоритетной же задачей, которая стоит перед областными властями, является софинансирование создания ясельных групп.

Заместитель главного финансового управления региона Людмила Павлова отметила, что «экономность и бережливость присуща сегодня всем отраслям». «Почему в одной школе что-то есть, а в другой нет... Это вопрос эффективности использования выделенных средств», - высказала мнение финансист. Общее увеличение финансирование, по ее словам, составит 22 млн рублей.

«Я понимаю что вы защищаете, - сказал Владимир Яников, обращаясь к Людмиле Павлова. - Но я не понимаю, что защищает Александр Всеволодович. Он школы должен защищать, а не деньги».