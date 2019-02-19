Общество

Креативными открытками поздравило Минобороны мужчин с 23 февраля

Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями, сообщают «Вести».

Подписчики могут скачать их с высоким разрешением. Открытки доступны в аккаунтах Минобороны в Facebook, Twitter, Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники». Хайрезы размещены на официальном сайте.

«Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие - эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями», - говорится в сообщении Минобороны.

На одном из снимков изображен ракетный комплекс. Подпись гласит: «Ракетные войска - любая цель близка». Также Минобороны создало открытку с военным самолетом, под которым написано «Моментальная доставка - убойные скидки». Кроме того, на сайте есть снимки с подписями «Десант - не Минздрав, предупреждать не будет», «Безлимит без роуминга. Тариф «Армейский», «ВМФ: бесплатные морские круизы» и многими другими, сообщают «Известия».