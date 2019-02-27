Открыта «горячая линия» по вопросам кори

В связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики кори, а также значительным количеством случаев кори в мире с 4 по 18 марта Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики кори.Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефонам «горячих линий» и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.