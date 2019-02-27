Общество

Псковскому перинатальному центру требуются неонатологи и реаниматологи

Псковскому перинатальному центру требуются 2-3 детских врача-неонатолога, а также - врачи-реаниматологи для детей и взрослых. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

«К сожалению, в нашей области специалистов-неонатологов и реаниматологов, работающих с детьми и взрослыми, не хватает. Нам нужны такие специалисты, 2-3 неонатолога. Поэтому очень ждем целевиков, кто-то прибудет к нам в течение года, кто-то - в следующем году или через год», - отметил Сергей Сукманюк.