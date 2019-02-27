Общество

В Псковском перинатальном центре в процессе эксплуатации вскрылись некоторые проблемы

О проблемах, которые вскрылись в первый месяц эксплуатации Псковского перинатального центра, рассказал журналистам главврач Сергей Сукманюк.

«В процессе эксплуатации центра мы выявляем некоторые проблемы. Например, у нас плитка раскололась - будем требовать, чтобы в рамках гарантийных обязательств все сделали. Или, например, в подвал вода проникает по весне, что тоже надо исправить. А некоторые посетители жалуются, что розеток нет там, где должны быть», - отметил Сергей Сукманюк на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.

Также, по его словам, некоторые пациентки считают, что не хватает вешалок или полок. «Но никаких глобальных замечаний нет, а все имеющиеся проблемы стараемся оперативно устранить. Это же огромное здание, в процессе эксплуатации просто невозможно не выявить никаких недостатков. Главное, что это все бытовые проблемы, не медицинские. Если что-то с оборудованием - сразу ставим в известность организацию, которая им занимается. Вчера по оборудованию выставили 9 замечаний и сейчас ждем прибытия специалиста, который все разрешит», - заключил Сергей Сукманюк.