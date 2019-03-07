Общество

Участницы проекта Псковского Красного Креста в канун 8 Марта доказали, что «возраст - это просто цифры, а не состояние ума

Накануне Международного женского дня Псковский Красный Крест поздравил с этим праздником участниц проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, для активных добровольцев Телефона общения были организованы тематические посиделки «Весна. Женщина. Любовь», на которых участницы мероприятия вспоминали весенние стихи и песни, затем обсуждали информацию об отношении к женщинам на различных этапах развития общества. Особенно оживленную реакцию у присутствующих вызвал факт об уничижительном отношении к прекрасной половине человечества в эпоху Средневековья, когда велись дискуссии, является ли женщина вообще человеком.

Участницы встречи отметили, что эмансипация в XX веке позволила женщине занять достойное место в обществе, вместе с тем, по мнению умудренных жизнью участниц встречи, сила женщины в ее слабости рядом с настоящим мужчиной. И в сохранении отношений главная роль принадлежит женщине. После чаепития-угощения псковички преклонного возраста не удержались и устроили танцы, которые еще раз доказали, «возраст - это просто цифры, а не состояние ума или причина для какого-то определенного поведения».

Следующим мероприятием, приуроченным к Международному женскому дню, стало проведение в одном из городских кафе праздничной встречи для 25 участниц проекта. Благотворительный концерт «Во славу Женщины» подготовила команда проекта «Стихи и песни на границе России». Псковские барды, Андрей Васильев, Денис Новальчук, Сергей Ларионов и Алла Мельник, исполнили свои песни и известные произведения других авторов. С особой теплотой публика встречали выступления молодых артистов Даниила Перова и Валерия Огло. После концерта и праздничного угощения участницы мероприятия читали свои любимые стихи, посвященные весне, женщинам и, конечно, любви.

Необходимо отметить, что всем женщинам были вручены поздравительные открытки, изготовленные учащимися начальной школы Лицея экономики и основ предпринимательства №10 и подарки от благотворителей-партнеров Красного Креста.

Напомним, что встречи были организованы в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.