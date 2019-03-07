Общество

В «Михайловское» из теплых стран вернулись серые цапли

Сегодня утром в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» увидели первых в этом году серых цапель: перелетные птицы вернулись на родину из южных стран, самим фактом своего появления подтвердив, что весна победила зиму окончательно, и серьёзных холодов в этом сезоне уже не будет.

что в пушкинском Михайловском, в соснах за околицей мемориальной усадьбы поэта, обитает одна из самых больших и самых старых на северо-западе России колоний этих достаточно редких и очень красивых птиц. В удачные годы в здесь можно насчитать несколько «жилых» гнезд. А о древности «деревушки в ветвях» свидетельствуют… исповедные росписи за 1740 год, где упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво». Иными словами, во второй половине XVIII столетия деревня, которую сейчас весь мир знает как приют первого поэта России, называлась не Михайловское, а Зуёво. Это название идёт от старого русского слова «зуи» (с ударением на второй слог), что и означает: «серые цапли». Таким образом, можно со всем основанием утверждать, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет. Когда Михайловское» стало заповедным и люди стали приезжать сюда тысячами, «туристическими поездами» появились опасения, что серые цапли не выдержат многократно возросшей антропогенной нагрузки и покинут родные места. Но они привыкли и пушкинских мест не оставили.

Сколько птиц сейчас вернулось домой после сложного перелёта — сказать сложно. Это станет понятно, когда цапли осмотрятся, вычинят подрастрепавшиеся за осень и зиму гнёзда и сядут высиживать птенцов.