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Новые синичники и скворечники развесят в Михайловском пушкиногорские школьники вместе с сотрудниками Пушкинского заповедника

На этой неделе учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната совместно с сотрудниками службы музейных лесов и парков Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» повесят пять новых скворечников и столько же синичников на территории мемориальной усадьбы Пушкина.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, для школьников здесь подготовили специальное занятие «Весна идёт — весне дорогу!». Подростков не просто привлекут к работе по развеске домиков для пернатых друзей. Предварительно школьникам подробно расскажут и о скворцах, которые в числе первых возвращаются весной на родину из тёплых краёв, и о синицах, зимующих рядом с человеком.

Синицы в Михайловском

Эти птицы, отметила главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик, не только украшают наши сады и парки, радуют слух пением, а глаз — нарядной расцветкой. Они ещё и помогают бороться с насекомыми, которые наносят вред зелёным насаждениям. Так, например, скворцы, выкармливая потомство, целыми днями собирают для птенцов гусениц, червей, пауков, и только поздним летом переходят на растительную пищу.

В «Михайловском» стараются сделать всё возможное, чтобы птицы селились в мемориальных усадьбах. В частности, — регулярно обновляют синичники и скворечники. В этом году в музеях Пушкинского заповедника появятся 35 новых птичьих «квартир», изготовленных работниками хозяйственного двора. Это десять скворечников и пять синичников для Тригорского и по пять домиков каждого вида для Михайловского и для Петровского.

Игорь Шаймарданов. День птиц. Из цикла «Михайловские царапки» (2005). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Урок «Весна идет — весне дорогу!» для учеников школы-интерната запланирован на предстоящую среду, 13 марта.

В музее отметили, что туристы, особенно гости из больших городов, очень часто отдельно отмечают и красавиц-цапель, и останавливающихся на отдых в Сороти, лебедей, и разноголосую «птичью мелочь», рассказывая о своих лучших впечатлениях от ухоженных мемориальных усадеб. Зимой многие посетители заповедника пытаются «подкормить» семечками синиц, поползней и гаичек, а птицы не боятся брать угощение прямо из рук.

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«Синицы хорошо помнят места, где их кормили, и в следующую зиму возвращаются не только сами, но и приводят с собой молодняк, — рассказывает Галина Пиврик. — Они быстро «осваивают» кормушки и охотно лакомятся гостинцами, оставленными там для них. Пережив зиму рядом с людьми, весной часть синиц улетает в родные леса, другие остаются на гнездование вблизи мест, где их подкармливали».