Общество

«Горячая линия» по вопросам работы коллекторских агентств пройдет в УФССП по Псковской области

12 марта в Управлении федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Жители области и представители организаций смогут задать все интересующие их вопросы по работе коллекторских агентств.

На вопросы жителей региона будет отвечать специалист из отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Псковской области.

Всем обратившимся, работник ведомства даст разъяснения о законности методов работы данных агентств, а также, что делать при неправомерных действиях со стороны лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, расскажет как правильно составить жалобу на коллекторов и какие документы необходимы при написании соответствующего обращения.

«Горячая линия» будет работать 12 марта с 14.00 до 17.00, по телефону: 699-043.