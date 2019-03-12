Общество

Транспортная прокуратура: Сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности «Псковавиа» не обучены в соответствии с требованиями

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения ОАО «Псковавиа» законодательства в сфере транспортной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности не обучены и не аттестованы в соответствии с необходимыми требованиями.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление. По результатам его рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения суда контролируется.