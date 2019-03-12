Общество

В Бежаницком районе планируют построить новый автовокзал и реконструировать железнодорожный вокзал

В Бежаницком районе, возможно, построят новый автовокзал, а также реконструируют железнодорожный вокзал. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, сейчас через поселок Бежаницы проходит более 20 транзитных маршрутов.

Вопрос о таких строительстве и реконструкции губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым. Сама встреча прошла в администрации Псковской области 14 марта. Михаил Ведерников также уточнил, что решение по автовокзалу будет принято после обсуждения концепции развития «Псковпассажиравтотранса», а концепцию реконструкции железнодорожного вокзала поручил проработать начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации области Евгению Шапкину.

Кроме того, на этой встрече губернатор и глава района обсудили и другие приоритетные направления работы в 2019 году. Например, обсуждения коснулись и реконструкции в Бежаницах асфальтового завода.