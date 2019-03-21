Общество

В псковской Росгвардии прошли соревнования по мини-футболу и стрельбе из боевого оружия

Накануне Дня Росгвардии, состоялись турниры по стрельбе из боевого оружия и по мини-футболу среди команд регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По условиям состязаний по стрельбе из пистолета Макарова участникам предстояло поразить мишень с расстояния 25 метров.

Первое место завоевала команда ОМОН №1, второе место заняла команда управления, «бронза» досталась команде ОМОН №2.

Также, росгвардейцы определили лучших в турнире по мини-футболу. Соревнования прошли в напряженной борьбе, но в дружеской атмосфере. Росгвардейцы получили заряд бодрости и позитивного настроения.

В результате упорной борьбы почетное третье место заняла команда аппарата управления, на втором месте оказались бойцы СОБР, на высшую ступень пьедестала поднялись футболисты ОМОН.

Победителей и призеров поздравил начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.