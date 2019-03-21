Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»

Свыше шестисот компаний от малого до крупного бизнеса в Новгородской и Псковской областях пользуются «Виртуальной АТС» компании «Ростелеком».
Сервис избавил заказчиков от покупки телекоммуникационного оборудования и его обслуживания: он располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. При наличии интернета пользователи имеют доступ к корпоративной связи из любой точки планеты.
Все компании, которые хотят опробовать услугу, могут воспользоваться четырнадцатидневным тестовым периодом.
«Виртуальная АТС» дает возможность использовать внутреннюю короткую нумерацию для коммуникаций сотрудников и интеллектуальные номера в коде «8-800», звонки на которые бесплатные для жителей любых регионов. Если организация меняет фактический адрес, сервис позволяет сохранить за ней привычный для абонентов телефонный номер, что немаловажно для бизнеса, госучреждений и общественных объединений.
Также пользователям доступны запись телефонных разговоров, интеграция с CRM, виртуальный контактный центр, голосовое меню , настройка сценариев обработки звонков, конференцсвязь, переадресация, статистика и мониторинг, черный и белый списки, текстовый чат.
Недавно «Виртуальная АТС» и «Номер 8-800» были включены в пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Компании, которые подключают интернет в составе этого пакета, раньше получали скидку 50% на организацию одной из четырех услуг: «Wi-Fi для бизнеса», «ТВ для бизнеса», «СМС Реклама», «Видеонаблюдение». Теперь этот список дополнили два популярных цифровых сервиса.
Узнать подробнее об услугах и тарифных планах, проверить техническую возможность подключения можно по бесплатному номеру: 8 800 200 3000 или на сайте: rt.ru/b2b.