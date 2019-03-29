Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании Минприроды по вопросам реализации «мусорной» реформы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 1 апреля, принял участие в совещании в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация по переходу субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона, на заседании были затронуты наиболее острые вопросы внедрения новой системы обращения с ТКО. Регионы, где «мусорная» реформа стартовала успешно, поделились положительным опытом работы с теми субъектами, где имеются сложности в запуске новой системы.

Отметим, что министерство природных ресурсов и экологии РФ включило Псковскую область в число субъектов РФ, которые успешно справились с запуском «мусорной» реформы.

Усилиями органов власти региона на территории Псковской области реализуется комплекс мероприятий по безболезненному переходу на новую систему обращения с ТКО. Так, например, с 1 апреля в Псковской области в соответствии с постановлением Правительства РФ снижены тарифы регионального оператора по обращению с ТКО.

Кроме того, по инициативе главы региона на территории Псковской области приняты меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате расходов на вывоз мусора. Компенсационные выплаты предназначены для более чем 75 тыс жителей региона.

Напомним, что с 1 января текущего года в соответствии с требованиями федерального законодательства Псковская область перешла на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром»(«дочка» группы компаний «Мехуборка»). Цель нововведений - выстроить четкий и прозрачный процесс оказания услуги на каждом этапе: своевременный сбор мусора, аккуратная транспортировка, сортировка и переработка, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде.

По всем вопросам, связанным с новой системой обращения ТКО, можно обращаться на «горячую линию» регионального оператора 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России) или администрации Псковской области - 8-8112-299-105.