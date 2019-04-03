Общество

Организацию вывоза ТКО на территории Пскова обсудят на сессии гордумы 10 апреля

В среду, 10 апреля, в Городском культурном центре состоится очередная 22-я сессия шестого созыва. В проект повестки дня сессии включено 15 вопросов жизнедеятельности города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутаты, в частности, обсудят организацию вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Пскова в 2019 году и реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по ремонту дворовых территорий.

В повестку сессии также включены вопросы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», об утверждении нормативов градостроительного проектирования Пскова и вопросы по распоряжению муниципальным имуществом.