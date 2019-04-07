Общество

13 апреля в Пскове состоится фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник»

13 апреля на базе средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова состоится фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник». Организаторами этого мероприятия выступают АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный Техник», Русское космическое общество, ПсковГУ и «Роббо клуб Псков» при поддержке администрации Псковской области. На момент окончания регистрации поступило 96 заявок (177 человек) от команд, которые будут соревноваться в 10 номинациях робототехнического турнира. Эти команды представляют 12 образовательных организаций Псковской области, городов С.-Петербург, Луга, Сланцы и Тосно.

Еще порядка 30 человек ожидается для участия в авиамодельных соревнованиях в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Кроме того, гостей и участников фестиваля ждут: научно-практическая конференция школьников, в ходе которой псковские ребята расскажут о своих научных работах; выступление членов Русского космического общества, которые расскажут интересные вещи о космосе и астрономии; выступление представителей Псковской областной научной библиотеки, из которого можно будет узнать о литературе по робототехнике и смежным дисциплинам, доступным всем читателям этой библиотеки; показательные полеты радиоуправляемой техники; площадка виртуальной реальности от клуба Виртуальной реальности империя VR.

Вход для гостей и зрителей будет открыт с 10:00. Торжественное открытие фестиваля начнется в 11:30. Торжественное награждение победителей и закрытие фестиваля начнется в 16:30.