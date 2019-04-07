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Общество

«Ростелеком» предлагает абонентам экосистему комфортных сервисов по выгодным ценам

08.04.2019 13:22|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» запустил весеннюю акцию «Для своих». До 31 мая 2019 года новым и действующим абонентам «Домашнего интернета» компании доступны популярные сервисы и услуги по выгодным ценам. Пользователи могут создать свою цифровую экосистему, подключив «Интерактивное ТВ», мобильную связь, видеонаблюдение,  подписку «Лицей». Любая из этих услуг обойдется в 199 рублей в месяц, что гораздо ниже базовых тарифов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

ТВ-пакет «Для своих» даст возможность смотреть 128 телеканалов в «Интерактивном ТВ» или 109 каналов в сервисе Wink*, который предназначен для онлайн-просмотра ТВ-каналов, фильмов и сериалов в цифровом или HD-качестве.

Мобильное приложение Wink можно скачать на любое мобильное устройство и наслаждаться любимыми телепередачами, кино и сериалами дома, в транспорте, в аэропорту и везде, где есть интернет.  

Подписка «Лицей плюс» – лучшие онлайн-курсы для развития детей и подготовки к итоговой государственной аттестации в одной подписке.

В «Лицей плюс» доступны онлайн-курсы, интерактивные занятия, онлайн-тренажеры, вебинары, профориентационное тестирование и консультации опытных наставников. Подписка дает возможность покупать любые курсы партнеров с максимальной скидкой.

Взрослые могут подключить «Видеонаблюдение» и на расстоянии присматривать за близкими, оставшимися дома.

Цифровая камера с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой для съемки в темноте и датчиком движения передает видеотрафик в облако «Ростелекома» в зашифрованном виде, сообщая владельцу обо всех событиях в поле своего зрения. Следить за происходящим в онлайн-режиме или просмотреть архив** можно в мобильном приложении и через web-интерфейс из любой точки мира.

Еще одно акционное предложение – тарифный план мобильной связи «Для своих».

Абонент получает 4 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на городские и мобильные номера «Ростелекома» по всей России, 200 минут звонков на других операторов России и 50 SMS. И всё это – тоже за 199 рублей в месяц.

«С нами более полутора миллионов интернет-пользователей по всему Северо-Западу. Это высокая степень доверия – «входить» в дома людей, обеспечивать их сервисами для комфортной жизни, общения, приятных эмоций, новых знаний. Мы ценим каждого и предлагаем своим только лучшее. Весенняя акция «Для своих» теплая и домашняя: она учитывает интересы и потребности разных семей», – отметила директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Узнать более подробно об условиях участия в акции «Для своих», технической возможности для подключения основных и дополнительных акционных услуг и сервисов «Ростелекома» можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

*Wink объединяет мобильные приложения для iOS и Android, веб-портал wink.rt.ru, приложение для Smart TV Samsung и LG, а также телевизоры и приставки на Android TV и приставки Apple TV.

**В рамках акции «Для своих» доступен один полный день хранения архивной видеозаписи.

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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