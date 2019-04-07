Общество

Ганзейский знак планируется установить на набережной реки Псковы

Ганзейский знак планируется установить на набережной реки Псковы, у стен Псковского кремля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

«Знак будет выполнен из бронзы, его установят на набережной Псковы, у стен Кремля, если позволят соответствующие органы, от которых требуется получить согласование», - пояснил глава города, добавив, что в основе ганзейского знака будут скульптуры двух купцов - из Любека и Пскова.

Первоначально ганзейский знак планировалось сделать иным, напомнил Иван Цецерский.

Как сообщалось, ранее предполагалось за основу Ганзейского знака взять эскиз Игоря Шаймарданова - русская ладья на волнах.