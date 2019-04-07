Общество

Въезд коням на территории праздничного пространства Ганзейских дней в Пскове будет запрещен

Въезд коням на территории праздничного пространства Ганзейских дней в Пскове будет запрещен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

«Коней в Дни Ганзы в парках не будет», - пообещал глава города, напомнив, что «эти кони там несколько десятилетий, одних они радуют, других огорчают - если б огорчали всех, то мы бы решили эту проблему в один день, но они там между собой даже не ладят».

«Большое число людей на Ганзе просто не позволит там находиться коням. Это исключено. Зона будет охраняться за сутки, туда никто не попадет, и без спецпропуска туда не въедет ни одна машина», - добавил Иван Цецерский.