Общество

На Ганзе не будет шумных генераторов электричества

На Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в конце июня, не будет шумных генераторов электричества, которые обычно использовались в период проведения массовых общегородских мероприятий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор МАУК «Ганзейская дирекция праздников» Татьяна Пустошкина на пресс-конференции 12 апреля.

«В ближайшее время будет разыгран конкурс на подключение к электричеству и обеспечение проводами точек доступа электропитания. С участниками этих площадок будут заключаться договоры, и потраченное электричество будет оплачиваться организаторами», - пояснила она.

Предстоит рассмотреть возможность, чтобы провода не лежали на тротуаре или земле, а были спрятаны в короба. Это будет уместнее и с эстетической точки зрения, и с точки зрения безопасности, заключила Татьяна Пустошкина.