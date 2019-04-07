Общество

Около 10% псковичей звонят на «горячую линию» по ТКО, чтобы просто поговорить

Около 10% обратившихся на созданную при администрации Псковской области «горячую линию» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами звонят, чтобы «просто поговорить». Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Порядка 50% обращений касаются неправильно выставленных квитанций. Порядка 40% - того, что машина не приехала за мусором или где-то не убран мусор (даже то, что может не относиться к работе регоператора). Оставшиеся 10% обращений - это просто поговорить», - рассказал гость студии.

Также он сообщил, что для удобства горожан регоператор создает в Пскове новый офис, где люди смогут получать качественные консультации по всем вопросам, связанным с реализацией реформы ТКО, в том числе по начислению платежей.

«Тема с отходами очень непростая, в этой отрасли идут постоянные новации. Эта реформа не до конца приспособлена для всех уголков нашей необъятной Родины. То, что хорошо для Москвы и Подмосковья с высокой скученностью населения, то плохо, например, для Ямало-Ненецкого округа, где нужно проехать не одну сотню километров, чтобы собрать один контейнер мусора. Сейчас законодатель пытается урегулировать эти моменты», - сообщил Сергей Грахов.

«Нормального» эффекта от реализации реформы по обращению с ТКО, по его мнению, можно будет ожидать тогда, «когда мы увидим территориальную схему и будем понимать, что где будет находиться и когда мусор будет не просто вывозиться на полигон, а когда будет сортировка, глубокая переработка и когда на отходах будут работать наши котельные, и нам все это будет дешевле. Вот тогда мы сможем сказать, что реформа успешно состоялась», - резюмировал Сергей Грахов.

Напомним, с 4 марта при администрации Псковской области начала работать «горячая линия». С вопросами о вывозе мусора, начислениях за коммунальную услугу, назначении льгот, перерасчете жители региона могут обращаться по телефону 8-8112-299-105.