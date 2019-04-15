Общество

10 лет на благо Пскова!

Хотелось многого, но и сделано немало!

О том, что достигнуто и что не получилось, о настоящем и планах на будущее, о себе и коллегах откровенно поделился Иван Цецерский с «Псковскими новостями» накануне юбилейной даты - 10 лет в должности главы Пскова. Материал предоставлен для публикации на ПЛН пресс-службой органов местного самоуправления города Пскова.

В должность главы Пскова Иван Николаевич Цецерский вступил 16 апреля 2009 года. С того момента регион возглавляли два губернатора, а инфраструктурой областного центра руководили пять сити-менеджеров.

В то время, когда периодически менялись планы, приоритеты и задачи, нужно было придерживаться одной цели - делать все возможное для развития Пскова и комфорта его жителей.

10 лет ответственной и напряженной работы в таких условиях, по словам Ивана Цецерского, научили его главному: чтобы достичь результата, надо уметь слышать людей, учитывать противоречивые мнения и использовать рациональные предложения граждан, открыто общаться с избирателями и опираться на команду единомышленников, находить контакт с депутатами всех фракций и выстраивать эффективное взаимодействие с руководителями всех уровней власти.

Как итог - осуществлены многие крупные, экономические и общественно значимые финансово емкие проекты. Это разработка и принятие Генерального плана развития города, реконструкция парков и скверов - дендропарка у Мирожского монастыря, Детского парка, набережных рек Великой и Псковы, Финского парка. Это масштабные ремонты и благоустройство дворов, возведение с нуля современных спортивных сооружений и учреждений здравоохранения. А чего стоит строительство новой - впервые за 25 лет - инновационной школы.

Наконец, именно в эти годы Псков стал Городом воинской славы и столицей Международных Ганзейских дней - 2019.

Мы помним, как все начиналось

- Иван Николаевич, давайте вспомним - в каком состоянии вам достался город. Каким был тогда бюджет, какие программы реализовывались, на какую поддержку можно было рассчитывать?

- В 2007 году в Пскове на практике стала реализовываться модель управления, в которой главное решать вопросы развития города, а не заниматься политикой. Между тем, Псков долгое время был ввергнут в местные политические дрязги и эта конфликтность сказывалась на положении дел в городе в целом.

2009 год - завершение периода противостояния города и области. Не секрет, что из-за этого противостояния Псков недополучал сотни миллионов рублей. Как следствие - многие объекты - дороги, дворы, фасады приходили в невменяемое состояние без всякой надежды на улучшение и финансовой возможности что-либо серьёзно изменить. Систематическое недофинансирование катастрофически накапливалось....

В 2009 году был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города, я был одним из претендентов. Однако конкурс тогда был заморожен в связи со сменой областной власти - 27 февраля 2009 года губернатором стал Андрей Анатольевич Турчак.

По итогам нового конкурса должность главы администрации занял Ян Лузин, я же заступил на пост главы города. Помню, как тогда Андрей Турчак дал четкие ориентиры для работы, обозначил, кто и чем занимается. Глава города - политическая фигура, его основные задачи - законодательная работа, подготовка и проведение сессий городской Думы, межмуниципальное сотрудничество. Глава администрации в ответе за исправно функционирующее городское хозяйство, чтобы Псков был чистым, ухоженным и максимально благоустроенным.

Собственно так и строилась работа. При этом взаимодействие с региональной властью и лично Андреем Турчаком стало во всех отношениях конструктивным и плодотворным, что, несомненно, позитивным образом сказалось на жизни псковичей.

- Как строилась ваша работа на начальном этапе?

- Трудно выделить что-то одно: задач и было и сейчас остается много.

Конечно, основа основ - работа с депутатским корпусом. Вместе с тем, для обеспечения финансовой составляющей и возможности практической реализации необходимой для развития города задумки или проекта не менее важно сотрудничество на межмуниципальном уровне и с зарубежными партнерами.

Моя первая рабочая победа - это утверждение и официальная регистрация геральдических символов Пскова: герба и флага. Тут надо отдать должное и нашему депутатскому корпусу, а также историкам и краеведам - Анатолию Васильевичу Филимонову, Натану Феликсовичу Левину.

Затем городская Дума приняла Генеральный план развития Пскова, которого, кстати говоря, у города не было 40 лет, плюс правила благоустройства, ставшие основой для повседневной работы исполнительной власти.

А сколько усилий было приложено для того, чтобы вслед за Великими Луками, наш древний Псков - форпост России, на протяжении веков оберегавший её границы, заслуженно получил высокое звание - Город воинской славы.

Хорошие управленцы, а доверия было мало

- Как складывались ваши отношения с теми, кто исполнял обязанности сити-менеджера?

- С Яном Лузиным мы поработали совсем немного, когда зимой 2010 года это место занял Петр Михайлович Слепченко - достаточно амбициозный, желающий проявить себя руководитель. Именно при нем, а также активной поддержке и деятельном участии губернатора Андрея Турчака, получила импульс к реализации жизненно необходимая для жителей Пскова программа - «Чистая вода».

Слепченко был погружен в городскую проблематику, практиковал выезды по микрорайонам, вникал в ситуацию на месте. Он умел четко обозначить и акцентировать насущные проблемы - то, что требует внимания и финансирования.

Хотелось, конечно, многого, но не всё на тот момент нам было по силам сделать.

Хорошего контакта с депутатским корпусом у Петра Слепченко как-то не сложилось. В какой-то момент уровень требований и контроля со стороны депутатов возрос, и Петр Слепченко подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Надо отдать должное Андрею Анатольевичу, он не стал никого навязывать «сверху» и делегировал полномочия по отбору кандидатуры на должность сити-менеджера депутатскому корпусу.

Городу нужен был очень крепкий хозяйственник, способный координировать все сферы жизнедеятельности. Тогда и появился Игорь Станиславович Чередниченко, до этого занимавший ответственные посты в исполнительной власти. Он был щепетилен в вопросах соблюдения законодательства, лишен всякого авантюризма и тяги к публичности. Минусом было его нежелание открыто встречаться с людьми.

Надо сказать, что условия, в которых он работал, были финансово сложными. А тут еще случился «снежный коллапс». К сожалению, администрация не смогла мобилизоваться и нормализовать ситуацию. Она так и не нашла способы воздействия на недобросовестных подрядчиков.

Возможно, сказалось и то, что не было выстроено эффективного взаимодействия с администрацией области, а многие городские задачи без этого решить крайне трудно, а подчас и невозможно.

Половина депутатов городской Думы выразили неудовлетворение работой Игоря Чередниченко, он не счел для себя возможным продолжать трудиться на своем посту и покинул его.

- Четыре с половиной года на городском хозяйстве был Игорь Калашников. Вы ведь вначале к нему отнеслись с опаской?

- Когда в 2013 году речь зашла о его кандидатуре, я был против и не скрывал этого. Я откровенно в прямом разговоре обозначил свою позицию Игорю Викторовичу. На то были веские причины - меня настораживала вероятность того, что так или иначе он может лоббировать интересы определенного бизнеса, что для должностного лица неприемлемо. При этом со своей стороны я гарантировал, что, если придется работать вместе, личное отойдет на третий план - показателем отношений станет результат работы.

Должен отметить, что Игорь Викторович работал на совесть и впоследствии у нас сложились хорошие рабочие и человеческие отношения. Его манера работать вызывала огромное уважение. Он мог и умел требовать, сам был примером исполнительности, и это вызывало огромное уважение.

- С октября 2017 года в регионе новый руководитель - Михаил Ведерников, должность главы администрации Пскова занимает Александр Братчиков, по кандидатуре которого в свое время голосование проходило довольно неоднозначно. Как с ними работается?

- Вопрос сложный, потому, что складывающаяся ситуация для меня не совсем понятна.

С одной стороны, есть озвученная лидером страны, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным установка на конструктивное взаимодействие, сотрудничество, консолидацию усилий всех уровней федеральной, региональной власти и системы местного самоуправления. Это основа для исполнения «майских» указов президента, достижения контрольных показателей и выполнения «дорожных карт».

С другой стороны между городской Думой и администрацией области нет четкого взаимодействия. Как нет и постоянного контакта, обмена информацией и мнениями между мной и Михаилом Юрьевичем.

Для меня, как главы города, регулярный контакт с вышестоящим руководителем крайне важен. Есть актуальные проблемы, которые невозможно решить на местном уровне - на это просто нет ресурсов. Чтобы планировать развитие на перспективу, важно понимать, будет ли поддержка «сверху», в каких временных рамках и каком объёме.

Часто нужно просто проговорить ситуацию и получить дельный совет, а возможно и рекомендацию - куда и как лучше обратиться за поддержкой на федеральный уровень, на участие в какой программе можно претендовать. Поддержка потребностей муниципалитета со стороны регионального руководства дорогого стоит, часто в буквальном смысле.

Считаю, что в зимнем «дорожно-уборочном» конфликте не совсем верно определены «стрелочники». Для пользы дела и недопущении такой ситуации в будущем стоило бы детально и до конца разобраться в зонах и степени ответственности.

Конечно, время покажет, изменился ли управленческий подход и спрос с подрядчиков со стороны администрации города. Однако картина сезонной весенней уборки снова вызывает вопросы. Требуется что-то подправить, перенастроить. Только как это сделать, если нет конструктивного взаимодействия?

Ганза - идея показать традиции и получить импульс к развитию

- Известно, что вы, Иван Николаевич - инициатор проведения Ганзейских дней в Пскове. Как родилась эта идея и во что она вылилась?

- В 2009 году в составе нашей делегации побывал на Международных Ганзейских днях в Великом Новгороде. Когда увидел, сколько было сделано, оценил динамику в развитии городской инфраструктуры и туризма, у меня возникло сильное желание сделать подобное для Пскова.

На заседании Ганзейской комиссии выяснилось, что Псков может претендовать на приём Ганзы только в 2033 году. Долгосрочная перспектива - уже что-то! Это был реальный способ обеспечить Пскову новую динамику развития.

Как говорится, если чего-то очень захотеть, обязательно сбудется. Через несколько лет нам выпал шанс приблизиться к Ганзе - немецкий город Люмен отказался от проведения в 2019 году. При этом вся борьба была еще впереди - Псков был не единственным претендентом на освободившееся место, в числе соперников значился немецкий город Галле. Но мы сделали всё, чтобы получить поддержку от многих европейских городов. Свою роль сыграли наши многолетние партнерские и побратимские связи. В 2013 году стало понятно, что Псков станет хозяином Ганзы - 2019.

- Про псковскую Ганзу чего только не сказано: и что это «ярмарка выходного дня», и что это «не олимпийские игры». Что это мероприятие, по вашему мнению, даст городу и его жителям?

- Давайте перечислять: стадион «Машиностроитель», Северный обход, студенческий кампус... И это еще не все ганзейские проекты.

Нам удалось привлечь в Псков очень существенное финансирование. Для примера: государственная поддержка новгородской Ганзы составила два миллиарда рублей. Когда мы представили в правительство перечень наших объектов, требующих реконструкции или строительства, предполагаемая сумма вложений составила более 10 миллиардов. Мы в первую очередь сюда включили крупные, «тяжелые» объекты, на которые никогда не хватило бы ни региональных, ни тем более муниципальных средств.

Чего только стоит история со студенческим кампусом Псковского государственного университета в здании недостроенной гостиницы «Интурист». Речь не сразу пошла о ремонте, сначала надо было выкупить объект у владельца, который приобрёл его, но никак не торопился привести здание и территорию в порядок, а город никак не мог на это повлиять. Только на выкуп здания было потрачено более полумиллиарда рублей! Таких свободных средств местный бюджет не нашел бы, думаю, никогда.

На стадионе «Машиностроитель» уже стены сыпались, помещения под трибунами, где размещались детские спортивные школы, заливало водой. Теперь это будет новый, современный спортивный объект в самом центре города.

И по поводу Северного обхода - если бы не Ганза, финансирование носило бы вялотекущий характер: 100, 150 миллионов рублей в год... Десятилетиями бы строили. Ганзейская перспектива придала этому процессу ритмичность, теперь почти миллиард рублей поступает ежегодно.

Добавлю, что на благоустройство памятников истории и культуры отпущено более миллиарда рублей!

То, что не будет завершено непосредственно к Международным Ганзейским дням, так или иначе будет доделано позже. И это останется нам, псковичам, нашему городу.

По большому счету, только за студенческий кампус и стадион «Машиностроитель» Ганзу стоило бы привлечь в Псков.

Хочу отметить во всем этом благом деле роль Андрея Анатольевича Турчака. Без его участия такую поддержку получить было бы невозможно. Это он убедил, доказал и добился появления президентского указа о придании Международным Ганзейским дням в Пскове статуса мероприятия федерального значения.

Замечу, что во всем этом процессе город и область были как эффективный тандем, в одной рабочей связке во имя одной цели - все для блага Пскова и его жителей. Жаль, что не хватило двух лет, чтобы одной командой довести дело до логического завершения - то есть до проведения самой Ганзы.

- Что успеем до Ганзы? По дорогам есть нарекания

- Из капитальных работ - уже немного, это объективно. Сейчас активно ремонтируются фасады зданий, разыграны конкурсы на ремонт дворовых территорий. За счет федеральных средств ремонт и благоустройство будут выполнены по 14 адресам. На этот год планировали 27, в очереди еще 100 дворов.

Надо понимать, что срок на реализацию более крупных ремонтных проектов отводится значительно больший, чем несколько месяцев, поэтому говорить о капремонте больших улиц, проспектов, увы, уже не приходится.

Вы спрашивали про дворы и дороги. Я вернусь к началу нашего разговора. Будучи главой администрации областного центра, Петр Слепченко провел анализ - сколько нужно средств, чтобы по максимуму благоустроить Псков. На тот момент, в первой половине 2010-х годов, сумма получилась 50 миллиардов рублей. Это 10 годовых бюджетов Пскова!

Это показательный пример, к чему приводит пресловутое систематическое недофинансирование не только крупных проектов, но и насущных более мелких проблемных моментов. Все это к теме налаживания сотрудничества и взаимодействия: «федеральный центр - регион - местное самоуправление».

Лично для меня в этой ганзейской истории очень важно, чтобы люди иначе стали относиться к своему городу и его перспективам, чтобы осознали, почувствовали и поверили - Ганза предоставила нам шанс сделать город лучше, удобнее, красивее. Нам же остается достойно провести праздничные дни, приветливо встретить гостей, самим приятно отдохнуть.

Я призываю псковичей не ерничать и злорадствовать, если по какой-то причине что-то идет не так, как хотелось бы. Давайте вместе радоваться успехам и благополучию нашего Пскова, а по возможности принимать участие в его благоустройстве. Псков - это наша семья, а в хорошей, крепкой семье поддерживать и стоять друг за друга - золотое правило!

- Безусловно, всесторонняя поддержка региональной власти муниципалитетов очень важна. Вы приводили в пример степень взаимопонимания и налаженные деловые отношения с прошлым областным правительством и губернатором Андреем Турчаком, а что еще из задуманных планов, опуская ганзейскую тему, удалось на этой основе реализовать в Пскове?

- Ну, например, в сотрудничестве с областью мы действовали по вопросу собственности министерства обороны. Земли военного ведомства до сих пор не переданы окончательно на баланс муниципалитета.

Для меня, как для горожанина и руководителя очень важно, что удалось сохранить для Пскова Дом офицеров. Когда министерство обороны начало избавляться от «непрофильных активов», здание могло уйти в частные руки. Несмотря на ни на что, удалось добиться перевода Дома офицеров в муниципальную собственность. Это центр культурной жизни целого микрорайона, и благодаря моему личному участию он сохранился.

Продолжая тему сотрудничества и проектов, которые состоялись в Пскове за эти десять лет, с удовольствием упомяну туристско-рекреационный кластер «Псковский», включивший в себя реконструкцию парковых зон, набережных Великой и Псковы, улиц Калинина и Свердлова.

Сюда также можно отнести создание онкологического диспансера и сосудистого центра на базе клинической областной больницы, а также строительство перинатального центра, который был открыт в этом году и сейчас полноценно работает.

Давайте вспомним строительство и ремонт спортивных сооружений - от бассейна Дома спорта до Ледового дворца и «двойки» в Борисовичах и бассейна «Универсант».

И, наконец, строительство - впервые за последние 25 лет в Пскове - новой школы на улице Балтийской...

Часть из перечисленного - «областные» проекты, реализованные, тем не менее, на территории нашего города. Повторюсь, что полученный результат, достигнут благодаря совместной работе региона и муниципалитета. Это - достойный пример того, какие плоды может принести конструктивное сотрудничество.

Честное слово, мне от души приятно, что и я имею к этому непосредственное отношение.