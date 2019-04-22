Общество

Псковичи обращаются с укусами клещей к специалистам чаще других жителей области

Жители Пскова обращаются к специалистам гораздо чаще, чем другие жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, псковичей, обратившихся с укусами, с 1 января по 23 апреля зарегистрировано 68 человек, среди них - 19 детей. На втором месте Великие Луки - 22 человека, в том числе - 6 детей.

Кроме того, в Великолукском районе зарегистрировано 8 человек (3 ребёнка), в Дедовическом - 8 человек (2 ребенка), в Бежаницком - 2, в Гдовском - 1, в Дновском - 3 (2 ребенка), в Красногородском - 10 (3 ребенка), в Куньинском - 2 (1 ребенок), в Невельском - 2, в Новоржевском - 11 (1 ребенок), в Новосокольническом - 1, в Опочецком - 19 (5 детей), в Островском - 12 (2 ребенка); в Палкинском района - 5 (3 ребенка), в Печорском – 2, в Плюсском - 6, в Порховском - 9 (2 ребенка), в Псковском - 18 (5 детей), в Пустошкинском - 1, в Пушкиногорском - 12 (6 детей), в Стругокрасненском - 9 (2 ребенка), в Себежском - 3 (1 ребенок), в Усвятском - 2.

По оперативной информации, за 2019 год в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 236 человек, из них - 64 ребенка.