Общество

Проблемы современных подростков станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 26 апреля, в 10.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка.

Мы попросим детского омбудсмена Наталию Соколову не только рассказать о каких-то ключевых моментах деятельности (сколько поступило обращений, какие вопросы удалось решить, какие еще требуют решения, что запомнилось больше всего и т.д.), но и поговорим о такой непростой теме, как детская смертность.

Почему в Псковской области гибнут дети? Какова статистика по детским суицидам? С какими проблемами приходится сталкиваться современным подросткам и способны ли они их решить самостоятельно?

Обсудим и то, с какими трудностями приходится сталкиваться сегодня и родителям.

Дата проведения: 26 апреля. Начало в 10.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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