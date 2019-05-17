Общество

Ключевой проблемой Псковской области была и остается бедность - Лев Шлосберг

Ключевой проблемой Псковской области была и остается бедность, об этом в рамках предварительных выступлений на очередной сессии регионального парламента заявил депутат Псковского областного Собрания от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

В своем выступлении депутат привел статистические данные за 2018 год, подчеркнув, что в области продолжается депопуляция, и это оказывает большое влияние на структуру населения: падает число трудоспособных граждан, возрастает число населения старше трудоспособного возраста.

Однако, по мнению депутата, все же ключевой проблемой Псковской области является бедность. Все конкурентные позиции региона снижаются общим уровнем бедности. А сокращение числа жителей (и естественная убыль, и миграция) - прямое следствие бедности.

«Все негативные тенденции являются длительными, инерционными, устойчивыми. Бюджет региона обеспечивает не более 40% реальных потребностей области. Обеспечение всех ключевых отраслей социальной сферы, а также жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры является депрессивным. Ведущим донором доходов консолидированного бюджета области является сам бюджет», - заявил Лев Шлосберг.

По мнению депутата, ключевой задачей является развитие экономики региона, увеличением объема (валового регионального продукта) минимум в два раза.

«Изменение ситуации не может быть произведено точечными проектами: созданием особых экономических зон, привлечением отдельных инвесторов. Необходимо сделать ставку на увеличение потребления как ключевого двигателя роста и развития экономики. Необходима разработка комплексного пакета мер для качественного изменения ситуации», - заявил Лев Шлосберг.

Он считает, что развитию экономики Псковской области могут способствовать: резкое смягчение налоговых режимов на всей территории области, создание уникальных конкурентных преимуществ для экономических факторов региона на всей его территории, снятие всех административных барьеров на пути развития малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, определение приоритетных направлений развития экономики региона и создание для них специальных правовых режимов, кратное снижение барьера размера необходимых инвестиций для признания инвестиционного проекта стратегическим; разработка территориальных проектов бесплатного предоставления земли для жилищного строительства при обеспечении инженерной инфраструктуры и дорог.