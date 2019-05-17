Общество

Утверждены новые показатели бюджета псковского ФОМС

В закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента, поправки утвердили сегодня, 30 мая, депутаты Псковского областного Собрания.

Согласно изменениям, показатели расходов регионального ФОМС увеличены на 361 млн 830,9 тысяч рублей. Основная часть этой суммы - почти 354 млн рублей - будет направлена на финансирование организаций обязательного медицинского страхования. 6,8 млн рублей предназначены на приобретение и ремонт медицинского оборудования, а также дополнительное образование медиков по повышению квалификации.

Показатели доходов фонда в 2019 году увеличиваются на 421 тысяч рублей.

Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального ФОМС на 1 января 2019 года в сумме 361 млн 616 тысяч рублей.

С учетом вносимых изменений доходы бюджета фонда на текущий год утверждены в сумме 7 млрд 650 млн 852,6 тысяч рублей, расходы в сумме 8 млрд 12 млн 468,6 тысяч рублей.