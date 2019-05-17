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Общество

«Игровую терапию» организовал для псковских пенсионеров партпроект «Старшее поколение»

31.05.2019 10:36|ПсковКомментариев: 0

Cостязание для пенсионеров «Игровая терапия» прошло на спортивной базе в Псковской области. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».

На соревнованиях выступили команды из Пыталовского Красногородского, Палкинского, Островского и Псковского районов. «Это последнее зональное состязание  в проекте «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию «80+». Сорок девять пожилых людей из разных уголков области собрались в живописном месте на берегу Горохового озера для того, чтобы  пообщаться, зарядиться положительными эмоциями  и привлечь внимание общественности и своих ровесников к пропаганде здорового образа жизни среди пенсионеров», - сказала председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» в регионе Светлана Мельничук.

Чтобы настроиться на спортивный лад, пенсионеры приняли участие в флешмобе-разминке. Затем они прошли шесть интерактивных  станций: «ГТО», «Дартс», «Баскетбол», «Змейка», «Прыжки в  длину» и «Умный конкурс».

По итогам всех испытаний победу одержала команда «Пыталово». Второе место заняла псковская сборная «Суперстар», бронзовую награду получили «Островские оптимисты».

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 - 2022 годы.

Теги: #Единая Россия #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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