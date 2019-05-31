Общество

Александр Котов: Каждый маленький гражданин России должен иметь достойные условия жизни

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил жителей с Днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые жители Псковской области! Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Несмотря на название, этот праздник в большей степени относится не к самим детям, а к нам - взрослым. Этот день учрежден для того, чтобы напомнить об ответственности родителей, общества и государства перед подрастающим поколением», - отметил Александр Котов.

Кроме того, председатель областного Собрания добавил, что дети нуждаются в заботе и поддержке: «Каждый маленький гражданин России должен иметь достойные условия жизни, возможности для всестороннего развития, перспективы в будущем. Для успешного решения этих задач мы, взрослые, должны объединить усилия: развивать экономику, образование, спорт и науку, сохранять и преумножать культурные традиции, беречь семейные устои, обеспечивать мир и согласие».

Свою поздравительную речь Александр Котов закончил следующими словами: «Детство - прекрасная пора. Пусть это время дарит детям только радость. Пусть звучит беззаботный детский смех. Пусть сбываются самые заветные детские мечты. Пусть все дети будут здоровы и счастливы!».