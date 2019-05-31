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От имени Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Берлинского полка

От имени депутатов Псковского областного Собрания его председатель Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые военнослужащие и ветераны 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием образования воинского подразделения! Наш 334-й полк, базирующийся на псковской земле, вписал свою доблестную страницу в историю военной авиации», - отметил Александр Котов.

Кроме того председатель регионального Собрания добавил, что в самых сложных ситуациях военные летчики полка проявляли мужество и профессионализм: «В апреле 1945 года самолеты 334-го полка бомбили фашистский Берлин, экипажи воинской части выполняли полеты в «горячие точки», вывозили беженцев, оказывали помощь пострадавшим от землетрясения, принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, доставляли необходимые грузы в разные уголки мира. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне».

Александр Котов заострил внимание, что это один из передовых полков в военно-воздушных силах России.

«При этом 334-й полк - один из немногих в отечественных ВВС не менял номер и почти все время базировался на одном месте. Более 70 лет, с 1948 года, полк дислоцируется на аэродроме Кресты. За участие в Берлинской операции ему было присвоено почетное наименование «Берлинский», но жители областной столицы всегда добавляют к называнию еще и «псковский», по праву считая его своим», - продолжил председатель областного Собрания. - Нынешнее поколение авиаторов хранит и преумножает традиции своих предшественников, с честью несет высокое звание военного летчика России. Уважаемые военнослужащие и ветераны! От всего сердца желаю вам здоровья, семейного благополучия, удачи и мирного неба над головой!».